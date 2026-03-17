Javier Borragán representa al Horneo en el ‘7 ideal’ de la jornada

Javier Borragán ha sido incluido en el ‘7 IDEAL’ de la jornada 21 como mejor lateral derecho por su partido ante Recoletas Atlético Valladolid. Se trata así de la décima vez en las veintiuna jornadas que llevamos de competición que aparece un jugador del Horneo BM Alicante en el ‘7 ideal’.

El ‘4’ del Horneo fue decisivo en el momento más complicado del equipo y logró mantenerlo con vida frente al Recoletas Atlético Valladolid hasta el final. El de Oviedo firmó un 90% de efectividad al anotar 9 tantos, en los 10 lanzamientos que realizó y dar 2 asistencias.

Un enorme partido de Borragán que lo ha llevado a aparecer por segunda vez en un '7 ideal' de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL. La anterior vez fue en la jornada 16 por su partido ante Barça. Hasta la fecha, es el séptimo jugador del Horneo BM Alicante que se incluye en el ‘7 ideal’ de la jornada de la liga.

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El siete de la jornada 21 en la liga Asobal. / Asobal

Ander Torriko apareció en la segunda y cuarta jornada como mejor central, Aarón Gutiérrez fue elegido como mejor lateral derecho de la Jornada 3, James Parker fue nombrado mejor lateral izquierdo en la quinta jornada, Iván Montoya fue elegido mejor pivote en la jornada 8 de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL. En la 13 y en la 17 fue Xabi Barreto, en la 14, fue el turno de Javi Rodríguez como mejor extremo izquierdo y, por último, el propio Javier Borragán como mejor lateral derecho en la 16 y en la 21.