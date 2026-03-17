Juanfe Gómez, campeón EBU Silver de peso superpluma: "Es difícil vivir del boxeo en España"

Francesco Paparo defendía su título de campeón superpluma en casa, frente a su gente. En la otra esquina, Juanfe Gómez (Elche, 1996) sabía que podría contra todos, y así hizo. Después de que los jueces tomaran una decisión dividida, el ilicitano ganaba su segundo título continental. Pese a dominar la pelea, el púgil no las tuvo consigo hasta el último instante: "Hasta que no me levantó la mano el árbitro, no pude respirar".

Pregunta: Empezando por sus inicios, ¿cómo llega a usted el boxeo? ¿Cuándo se empieza a interesar por el deporte?

Respuesta: Pues probé una clase, me acuerdo con Kiko Martínez, que por aquellas era campeón de Europa. Hice una clase, me fui enganchando y como a los seis meses se me acerca Kiko y me dice que me ve preparado para pelear. Me preguntó si yo quería y fue entonces que hice mi debut, solo seis meses después de empezar.

P: ¿Cómo surge el apodo de “El mago”? ¿Se lo puso alguien concreto?

R: Fue Vicente Fernández, mi entrenador. Decía que yo era capaz de acertar todo tipo de golpes desde cualquier ángulo. Me acuerdo de una vez que estaba peleando con un chico al que llegué a tumbar. Luego, se me acercó en el vestuario y me dijo que ya entendía el porqué de mi apodo. Porque él estaba boxeando y de repente, como por arte de magia, se despertó en el suelo. A partir de ahí, ya fue que se me quedó el mote hasta ahora.

"Estoy acostumbrado a tener a la gente en mi contra" Juanfe Gómez — Campeón EBU Silver superpluma

P: Peleaba en el país de su rival, ¿cómo le impactó tener al público en contra?

R: Realmente me motivó. De todas las veces que he peleado fuera, estoy acostumbrado a tener a la gente en mi contra. Al final es normal que apoyen al peleador de su país, pero eso en parte me ayuda a concentrarme. Es como que intento transmitirles que aun con todos ellos en contra, puedo ganar. Sé que cuando estoy peleando va a haber silencio, y es normal porque al final le estoy pegando a su chico. Y, no sé, ese silencio me motiva.

P: Antes de este, sus dos últimos combates en el extranjero terminaron siendo sus dos únicas derrotas en su carrera deportiva. ¿Le surgieron dudas de cara al combate contra Paparo?

R: La verdad que no. Soy consciente que al salir fuera te la juegas un poco. Quiero decir, si la pelea está ajustada o no ganas de manera muy clara, siempre le van a dar la victoria al de casa. Ya hemos vivido ese tipo de situaciones y sabíamos que si queríamos ganar teníamos que hacer un poquito más.

P: En el décimo round casi tumba a su rival. ¿Qué estrategia tomó a partir de ahí? ¿Trató de finalizarlo o prefirió confiar en los jueces y no precipitarse?

R: No, mi estrategia a partir de entonces se resumió en aplicar aún más presión. Paparo fue un rival fuerte y duro, pero está claro que lo que preferimos era acabar.

"Dentro de mí tenía el presentimiento de que había ganado, pero otra cosa es que te den la pelea" Juanfe Gómez — Campeón EBU Silver superpluma

P: Pese a que el combate pudiera parecer decantado para usted, ¿qué pasó por su mente cuando esperaba al veredicto de los jueces?

R: Allí avisaron que se trataba de una decisión dividida. No todos los jueces estaban de acuerdo. Entonces se puede inclinar para cualquier lado, tanto para mí como para mi rival. Yo lo que esperaba era que fuera una decisión unánime, pero en dividida no sabes lo que puede pasar. Cuando me levantó la mano el árbitro, pude respirar. Porque claro, en esos últimos momentos no sabes lo que va a pasar, y más con una decisión dividida. Dentro de mí tenía el presentimiento de que había ganado, pero otra cosa es que te den la pelea.

P: ¿Qué tiene Italia para que siempre que ha ido haya vuelto con una victoria y además un título?

R: Pues no sé, me gusta pelear en Italia. La primera vez que fui también fue por un título europeo así que esta vez me dije “hay que liarla”. No creo que nos vuelvan a llamar los italianos. Dos veces que hemos ido, dos veces que les hemos aguado la fiesta. Dudo que nos llamen para una tercera.

"No hay que ver a tu oponente como un enemigo" Juanfe Gómez — Campeón EBU Silver superpluma

P: Tras el combate, usted no perdió el tiempo para alzar a su rival y alabar su actuación. ¿Cómo de necesaria cree que es la deportividad en un deporte como el boxeo que se basa en enfrentamientos en solitario?

R: Muy necesaria. La gente tiene la concepción de que el boxeo es muy agresivo, que no hay deportividad y solo es pegarse y ya. Yo me considero muy deportivo. Al final, yo siempre lucho por el mismo sueño que mi rival. Una cosa es lo que pasa en el ring, lo relativo al deporte y a intentar ganar, y otra cosa es quienes somos fuera. No hay que ver a tu oponente como un enemigo. Es un chico más que lucha por un sueño igual al de uno y por ello se merece todos los respetos.

P: En tu carrera llegó a un punto en el que tras catorce combates seguía invicto. ¿Cómo se sentía en ese momento?

R: Nunca me he creído invencible. Sigo siendo el mismo sin importar mi récord y creo que eso es lo que me ha hecho seguir aquí. Ves a boxeadores que alcanzan un 10-0 o así y se piensan que no pueden perder. Luego, cuando se encuentran de cara con la primera derrota, lo acaban dejando porque se creían que nadie les iba a ganar. Esto es un deporte, lo primero que tienes que ser consciente es que vas a perder y tienes que prepararte para ello. Si ante el primer tropiezo decides no continuar no vas a llegar a ningún sitio. Y la vida es igual, por muchos golpes que te puedan dar, tienes que seguir adelante, no puedes hundirte.

"En este país es muy difícil vivir del boxeo" Juanfe Gómez — Campeón EBU Silver superpluma

P: ¿Cree que es difícil ganarse la vida con el boxeo cuando no se tiene el nivel mediático de figuras como Mike Tyson o Anthony Joshua?

R: En España, sí. En este país es muy difícil vivir del boxeo. Principalmente, porque no hay una televisión que se interese en el boxeo nacional. Al final, quien verdaderamente pone el dinero son las televisiones. Si uno mira a Inglaterra o Estados Unidos, esos países tienen más cobertura televisiva. Aquí es más difícil, te toca trabajar también de otra cosa, pero es lo que hay.

P: ¿Cómo compatibiliza su trabajo como repartidor con su carrera como boxeador? ¿Le dan facilidades para cuando tiene un combate?

R: Físicamente lo noto mucho. Hace un año, que trabajaba en un vivero, lo notaba más en los entrenamientos. Ahora estoy más tranquilo y puedo rendir más porque ya no tengo ese cansancio. En el trabajo tengo suerte. Cuando tengo que salir fuera a pelear, respetan mi carrera y no me ponen grandes problemas.

"Trabaje o me dedique solo al boxeo, me entreno igual" Juanfe Gómez — Campeón EBU Silver superpluma

P: ¿Cree que eso puede suponer una desventaja contra rivales de otros países?

R: No sabría decir. Yo me preparo al 100%. Trabaje o me dedique solo al boxeo, me entreno igual. Es cierto que el que se dedica al boxeo puede centrarse y descansar de manera más controlada. Quizá pueden tener entrenamientos de mayor calidad.

P: En los últimos años, el boxeo en el mundo hispano ha visto un repunte en popularidad debido, en parte, a la velada de Ibai. ¿Cree que este tipo de eventos ayudan al deporte?

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R: Me parece bien. Como son competiciones de boxeo, aunque los peleadores sean youtubers, están promocionando el deporte. Eso hace que la gente lo conozca más, los chavales igual se interesen por él. Entonces, viene bien que alguien como Ibai genere esa visibilidad por este deporte.