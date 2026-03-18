Rally
Miguel Fuster debuta con un Skoda Fabia RS Rally 2
El piloto de Benidorm estrenará su nuevo coche en el Rallye de La Nucía este fin de semana
Miguel Fuster cambia de proyecto y se sube esta temporada a un Skoda Fabia RS Rally 2 del Recalvi Team. Lo hará acompañado de Diego Fuentes, su nuevo copiloto y con quien ya disputó hace un año el Rallye Cidade de Narón.
El piloto de Benidorm encara su tercera campaña en el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto - Recalvi. A lo largo de 2025 compitió en la misma categoría con Jorge Cagiao como compañero en el Alpine Recalvi Rally Team, dentro de la estructura TRS Racing Team.
Fuster debuta este fin de semana con su nuevo Skoda Fabia RS Rally 2 en la 32ª edición del Rallye La Nucía Mediterráneo del Supercampeonato de España de Rallyes, acompañado a su derecha por Antonio Solórzano. La prueba de casa, le va a servir al de la Marina Baixa como ensayo previo al arranque del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto 2026, con el Rallye La Llana.
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