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Miguel Fuster debuta con un Skoda Fabia RS Rally 2

El piloto de Benidorm estrenará su nuevo coche en el Rallye de La Nucía este fin de semana

Diego Fuentes, Miguel Fuster y Antonio Solórzano durante la presentación de su nuevo coche.

Diego Fuentes, Miguel Fuster y Antonio Solórzano durante la presentación de su nuevo coche. / Información

Víctor Pérez

Víctor Pérez

Miguel Fuster cambia de proyecto y se sube esta temporada a un Skoda Fabia RS Rally 2 del Recalvi Team. Lo hará acompañado de Diego Fuentes, su nuevo copiloto y con quien ya disputó hace un año el Rallye Cidade de Narón.

El piloto de Benidorm encara su tercera campaña en el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto - Recalvi. A lo largo de 2025 compitió en la misma categoría con Jorge Cagiao como compañero en el Alpine Recalvi Rally Team, dentro de la estructura TRS Racing Team.

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Fuster debuta este fin de semana con su nuevo Skoda Fabia RS Rally 2 en la 32ª edición del Rallye La Nucía Mediterráneo del Supercampeonato de España de Rallyes, acompañado a su derecha por Antonio Solórzano. La prueba de casa, le va a servir al de la Marina Baixa como ensayo previo al arranque del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto 2026, con el Rallye La Llana.

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