Alcoyano, Orihuela, Elche Ilicitano e Intercity encaran la recta final de la temporada

Con solo mes y medio para terminar la competición, la Segunda Federación comienza a dibujar el futuro de los equipos alicantinos. Unos"play-off" al alcance de la mano, aspiraciones de una pelea por el ascenso y el miedo al abismo de Tercera RFEF. Alcoyano, Elche Ilicitano, Intercity y Orihuela se enfrentan a todo tipo de frentes a siete jornadas del final.

Un calendario agridulce

El Alcoyano es el equipo que más cerca tiene su lugar en Primera Federación. Los de Fran Alcoy están séptimos a dos puntos de la promoción de ascenso y en su mano lo tienen. El conjunto lleva seis partidos consecutivos sin perder y apenas ha perdido dos partidos desde noviembre. Esta buena dinámica puede permitir a los de Alcoy afrontar los siguientes encuentros con mayor convicción.

De las siete jornadas, cuatro son contra los últimos clasificados de su grupo que tendrían que hacer un milagro para mantener la categoría. Del resto de partidos, hay dos duelos frente a rivales directos que marcarán el destino del equipo. Primero visitarán al filial del Girona, octavo, y tres jornadas después recibirán en El Collao al Terrassa, sexto. A esto se suma un duro enfrentamiento en casa contra el Sant Andreu, cómodo líder del Grupo 3.

Jornada 28: Girona B - Alcoyano

Jornada 29: Alcoyano - Torrent

Jornada 30: Atlètic Lleida - Alcoyano

Jornada 31: Alcoyano - Terrassa

Jornada 32: Andratx - Alcoyano

Jornada 33: Alcoyano - Sant Andreu

Jornada 34: Porreres - Alcoyano

La salvación está en sus manos

El Elche Ilicitano lleva fuera del descenso desde hace un mes. El filial franjiverde está decimosegundo, tres puntos por encima de la promoción de permanencia que ocupa el Fuenlabrada. Precisamente, el equipo madrileño es el próximo rival de los de Carlos Cuéllar.

De ganar en el Díez Iborra dejarían la parte baja de la clasificación sentenciada. Con ello, la cantera del Elche podrá afrontar con mayor tranquilidad enfrentamientos contra equipos punteros como Rayo Majadahonda, líder, y Conquense, tercero. Además, el equipo tiene que jugar aún contra Rayo Vallecano B y Quintanar del Rey, ambos en descenso.

Jornada 28: Elche Ilicitano - Fuenlabrada

Jornada 29: Conquense - Elche Ilicitano

Jornada 30: Elche Ilicitano - Rayo Vallecano B

Jornada 31: Tenerife B - Elche Ilicitano

Jornada 32: Elche Ilicitano - Rayo Majadahonda

Jornada 33: Coria - Elche Ilicitano

Jornada 34: Elche Ilicitano - Quintanar del Rey

Un final tranquilo

El Intercity ha ido de más a menos. Después de cesar a Javi Moreno a principios de año, en plena lucha por un puesto en los "play-off", el equipo marcha décimo, con seis puntos de margen sobre el descenso. Los ahora dirigidos por Quique Hernández llevan tres derrotas seguidas. Con esa mala racha reciben al Rayo Majadahonda, líder empatado a puntos con el San Sebastián de los Reyes, contra el que también se enfrentarán en el Antonio Solana.

Pese a medirse con los grandes nombres de la competición, el calendario ha sido benevolente con ellos y les ha dejado una recta final en la que jugarán contra la mitad de los equipos que, tras 27 partidos, descenderían a Tercera Federación.

Jornada 28: Intercity - Rayo Majadahonda

Jornada 29: Las Palmas Atlético - Intercity

Jornada 30: Intercity - San Sebastián de los Reyes

Jornada 31: Rayo Vallecano B - Intercity

Jornada 32: Intercity - Quintanar del Rey

Jornada 33: Getafe B - Intercity

Jornada 34: Intercity - Colonia Moscardó

Todavía hay esperanza

El Orihuela tiene, con diferencia, el calendario más complicado de la liga. Los escorpiones llevan toda la temporada establecidos en la mitad de la tabla, entre el quinto y el undécimo. Ahora dirigidos por Carlos de las Cuevas, los de la Vega Baja están séptimos a cinco puntos del "play-off".

Por delante, tienen partidos contra la plana mayor de la categoría. A excepción del líder, el Orihuela se enfrenta a todos los equipos que tiene por encima. No es descabellado pensar que, pese a la notable distancia, dependen de sí mismos para soñar con la Primera Federación. Sumado a ello, el equipo podrá respirar ya que también juega contra el Moscardó, en descenso, y contra el filial de Las Palmas, undécimo.

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