Adidas presenta la segunda equipación de España para el Mundial: precios y donde comprar

El tiempo vuela y ya solo quedan menos de tres meses para que arranque un Mundial en el que la Selección Española de Fútbol es de las grandes favoritas. Para ello, Adidas ha diseñado una segunda equipación que remite al pasado y se adapta al futuro. Por un lado, está inspirada en la tradición literaria del país, por el otro está construida para que los jugadores puedan soportar el calor del verano. El color de la camiseta evoca el de una página de libro, y sirve como lienzo para un patrón inspirado en los dibujos y grafismos presentes en los manuscritos clásicos.

Además de incorporar el logo del trébol de Adidas 36 años después del Mundial de 1990, la camiseta también incluye fragmentos artísticos muy significativos con el idioma español y su herencia cultural. Las mangas y el cuello destacan por sus detalles en dorado y burdeos, mientras que la inscripción “ESPAÑA” en la parte posterior del cuello resalta la letra Ñ en dorado para combinar "innovación, simbolismo e identidad nacional" en una única prenda para llevar en el "mayor escenario del fútbol mundial", tal y como lee el comunicado oficial de la RFEF.

Mundial multicultural

La segunda equipación de España no es la única que ha lanzado Adidas en ocasión del Mundial, pues la marca de ropa alemana también lo ha hecho para sus otras 25 federaciones, de las cuales solo 13 están clasificadas para la competición de este verano. Todas siguen el mismo estilo, basado en los años y en el que se recupera el icónico isotipo del trébol, además de recoger aspectos de la cultura única de cada nación: "Las camisetas de visitante reinterpretan la estética clásica de Adidas FIFA WORLD CUP™, como los patrones geométricos y las líneas verticales estilizadas, en un estilo moderno y contemporáneo que conecta tanto con los aficionados como con los atletas", lee el comunicado oficial de Adidas.

Más allá de la estética, las equipaciones están pensadas para que los futbolistas puedan soportar las altas temperaturas del verano y ayudar a los jugadores en condiciones de calor extremo. La camiseta está hecha por "tejidos con elasticidad mecánica y mapeado corporal en 3D junto con materiales CLIMACOOL+", pensados para reducir la acumulación del sudor que suele pesar en los jugadores durante el partido. Las camisetas también incluyen un "tejido jacquard para un acabado más ligero y una mayor libertad de movimiento". Adidas es fiel a sus tres rayas en los hombros, que en este caso van un paso más allá de lo visual para aumentar su utilidad, "aplicadas mediante un patrón de espiga que favorece la transpirabilidad y la ventilación."

Precio y desprecio

La equipación de España ha salido a la venta este viernes a las 10h de la mañana y se puede comprar a través de la tienda oficial online de la RFEF, así como en las de Adidas. El artículo principal cuesta 100 euros, mientras que la versión auténtica sube hasta los 150 euros y la de manga larga hasta los 160 euros. La infantil sale por 75 euros, y se une a la colección completa que sigue el estilo de la segunda equipación e incluye otros productos como la chaqueta (125 euros), la camiseta de calentamiento (80 euros), el pantalón corto (45 euros), las medias (23 euros) y el balón "trionda" (25 euros). La primera equipación salió en noviembre del año pasado y sigue el mismo rango de precios.

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La segunda equipación de manga larga. / RFEF

Este lanzamiento de la selección coincide con la semana en que La Liga ha presentado las equipaciones retro que sus clubes llevaran durante los partidos del fin de semana del 10 al 13 de abril, una jornada en la que todos los equipos de Primera y Segunda División celebran su historia y tradición a excepción de Real Madrid, FC Barcelona, Getafe, Rayo Vallecano y Cultural Leonesa. El club azulgrana se había adherido a la iniciativa a última hora, e incluso participó en la pasarela de promoción con la equipación del año pasado que conmemora el 125o aniversario, pero finalmente Nike no llegará a tiempo de producir las camisetas.