Dos deportistas de Torrevieja brillan en la Copa del Mundo en Italia

La localidad italiana de Jesolo acogió la prestigiosa Italian World Cup de Kickboxing WUAKO, una de las competiciones más importantes del calendario internacional de este deporte. El evento reunió a más de 4.000 competidores procedentes de 47 países, convirtiéndose en un escaparate del más alto nivel mundial en el kickboxing. Entre los participantes destacaron dos jóvenes de Torrevieja, que firmaron una actuación sobresaliente en un campeonato marcado por la excelente organización y la gran calidad de los competidores. Felipe González se proclamó campeón en la categoría de menos de 57 kilos, en la modalidad de Full Contact. El torrevejense realizó un campeonato impecable, superando en semifinales a un complicado rival de Hungría.

En la final se enfrentó al número uno del ranking mundial, representante de Moldavia, en un combate muy exigente que finalmente se decantó del lado del español, logrando así la medalla de oro para España. Por su parte, David Dianov completó una actuación igualmente destacada al conseguir dos medallas de bronce en categoría cadete mayor, en las modalidades de Light Contact y Kick Light.

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El deportista tuvo que afrontar una intensa maratón de combates, en la que incluso logró vencer al actual número uno del ranking mundial en su peso. Ambos deportistas entrenan actualmente en el Club Kick-Boxing Torrevieja y en el Gimnasio Atenea de Almoradí. Sus resultados en esta Copa del Mundo confirma el alto nivel del kickboxing en la provincia de Alicante y el prometedor futuro de estos jóvenes competidores.