El HLA Alicante pone a prueba su posición de "play-off" en Cartagena

El HLA Alicante visita este sábado 21 de marzo a las 19:00 horas el Palacio de los Deportes de Cartagena para medirse al FC Cartagena CB en la 26ª jornada de la Primera FEB. El conjunto dirigido por Rubén Perelló afronta el encuentro con un balance de 13-11, que le sitúa en la sexta posición, tras alternar resultados en las últimas jornadas: victoria de prestigio en Mallorca ante Fibwi y derrota reciente en casa frente a Obradoiro.

El equipo alicantino continúa en plena pelea por consolidarse en puestos de playoff y sabe que este desplazamiento representa una buena oportunidad para sumar lejos de casa y reforzar su candidatura en el tramo decisivo de la temporada. Para ello será clave mantener la solidez defensiva y encontrar continuidad ofensiva durante los 40 minutos, dos aspectos que han marcado sus últimos compromisos.

El Cartagena quiere hacerse fuerte en casa

El conjunto cartagenero, dirigido por Roberto Blanco, ocupa actualmente la 15ª posición con un balance de 6-17. Llega al choque con mejores sensaciones tras imponerse a Melilla y poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas, un triunfo que puede servir como punto de inflexión anímico para afrontar este exigente duelo.

En el plano individual, el principal referente es el pívot brasileño Vitor Faverani, que promedia 11,8 puntos, 6,4 rebotes y 15,5 de valoración, siendo una amenaza constante en la pintura tanto por su capacidad para finalizar como por su presencia en el rebote. En la dirección de juego, Alberto Martín aporta control y criterio con 3,3 asistencias de media, mientras que el escolta Spencer Svejcar destaca por su peligro desde el perímetro, con casi 10 puntos por partido y un 36,5% en triples.

Duelo clave con objetivos distintos

El encuentro enfrenta a dos equipos con necesidades diferentes, pero con la misma urgencia competitiva. El HLA Alicante busca afianzarse en la zona noble de la clasificación y mantener el ritmo de los aspirantes al playoff, mientras que el FC Cartagena CB tratará de aprovechar el factor cancha para seguir sumando victorias que le permitan mejorar su situación y ganar tranquilidad en la recta final.

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Se espera un partido intenso y físico, en el que el control del rebote, el ritmo de juego y el acierto exterior pueden resultar determinantes. El Palacio de los Deportes de Cartagena acogerá un choque importante para ambos conjuntos en un momento clave de la temporada.