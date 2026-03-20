El Horneo ficha a la promesa egipcia Hamza Abdalla

Hamza Abdalla, procedente del Sporting Alexandria de Egipto, se convierte en nuevo jugador del Horneo Alicante. El joven central (19 años, 189 cm) se incorporará en breve al equipo y firma hasta la temporada 2027-2028. Abdalla es un habitual con la selección de Egipto Sub21 con la que jugó el pasado Mundial U21 en 2025.

El jugador egipcio confiesa estar "emocionado" por llegar a Alicante. "Elegí el Horneo porque encontré una gran oportunidad para mí y un primer paso para impulsar mi carrera y desarrollarme como jugador. Además, creo que no hay mejor lugar que Alicante, me han hablado muy bien de la ciudad también", añade. "Estoy deseando llegar y debutar en una liga como la Asobal y espero que todo vaya también como espero", reconoce. Roi Sánchez, entrenador del equipo, lo describe como un jugador "con bastante capacidad de organización y lanzamiento, ya que puede jugar tanto de central como de lateral". "En categorías inferiores siempre ha defendido en posiciones centrales pero hay que ver con el cambio físico y de liga si nos puede ayudar ahí también, pero tenemos muchas expectativas en que puede ser un jugador importante en el futuro para el equipo.

Talento joven

Abraham Rochel, director deportivo del Horneo BM Alicante se muestra “muy contento” de que “Alicante sea la primera experiencia europea de uno de los jugadores jóvenes con más proyección de Egipto”. Así mismo, “como todo jugador joven”, asegura que Hamza “necesitará su tiempo de adaptación”. Pero aún así, se muestra con confianza: “estamos seguros que nos va a ayudar mucho de cara a la recta final de la temporada y en los próximos años”.

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Roi también se muestra contento por “traer a un talento joven con mucho potencial como Hamza”. “Cambiar de país con 19 años supone una dificultad y sabemos que necesitará un periodo de adaptación. Pero es un jugador joven que viene con mucha ilusión a ayudarnos”, termina.