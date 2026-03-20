La Media Maratón de Elche llenará las calles con 6.100 corredores

La Media Maratón Internacional Ciudad de Elche llega este domingo a su 53ª edición en uno de sus mejores momentos, con 6.100 corredores inscritos y una lista de espera que supera las 500 personas. La prueba sigue creciendo tanto en la distancia de 10 kilómetros como en la media maratón (21 kilometros) y se confirma como una de las grandes citas del atletismo popular en la provincia.

La organización prevé 1.600 participantes en los 10 kilómetros, un 7% más que el año anterior, y 4.500 en la media maratón, donde el aumento alcanza el 13%. El crecimiento de ambas pruebas refuerza el tirón de una carrera que mantiene una alta fidelidad entre los corredores, que provienen de todas partes de España y el mundo.

Participantes de todo el mundo

También sigue avanzando su dimensión internacional. Un 11% de los inscritos procede de 37 países, entre ellos Reino Unido, Noruega, Francia, Polonia, Hungría, Suecia, Irlanda y Bélgica. La participación femenina se sitúa en el 28%, dentro de una evolución progresiva en la diversidad del evento.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la implantación de salidas por oleadas, una medida que se aplicará por primera vez en Elche para mejorar la fluidez de la carrera y la experiencia de los participantes. También se ha rediseñado la zona de premeta y postmeta con el objetivo de optimizar la llegada.

La salida por oleadas se aplicará por primera vez en Elche para mejorar la fluidez de la carrera

Los datos de la pasada edición reflejan además un alto grado de satisfacción entre los corredores. La información del evento fue valorada con un 9,2 sobre 10, el trato recibido alcanzó el 9,7 y el 86% aseguró que repetiría, mientras que el 94% recomendaría la prueba.

Ambiente popular

El programa previo volverá a reforzar el ambiente de la cita con la III Paella Party, abierta a todos los participantes, y con una Feria del Corredor que duplicará su espacio en el Palacio de Deportes de la UMH. Además, este sábado se celebrará una trotada oficial con Reyes Estévez como homenaje a Norberto Perea.

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En el plano organizativo, la prueba contará con 135 efectivos de seguridad, seis ambulancias, 24 profesionales sanitarios, 750 voluntarios y 25 puntos de animación distribuidos por el recorrido. El dispositivo de avituallamiento incluirá 30.000 botellas de agua, 6.100 refrescos, 1.000 litros de cerveza, fruta, empanadillas y otros productos.