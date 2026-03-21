El Atticgo Elche sale con vida de la pista del Atlético Guardés

El Atticgo Elche salió con mucha vida de su visita a la pista del Atlético Guardés, en el encuentro de ida de cuartos de final de la EHF European Cup, en el que cayó por solo un gol de diferencia (21-20), por lo que la eliminatoria queda abierta para la vuelta, que se disputará en el pabellón Esperanza Lag el próximo sábado.

Casi siempre a remolque en el marcador, el conjunto dirigido por Joaquín Rocamora llegó a verse con una desventaja de siete goles (14-7) en la segunda parte del partido, pero reaccionó en el tramo final del mismo, primero cortando la escapada de las gallegas y posteriormente con un último parcial de 0-4 que dejó la diferencia en la mínima de cara al compromiso en tierras ilicitanas.

Noticias relacionadas

Carmen Figueiredo, con seis tantos, fue la máxima anotadora del Atticgo Elche, bien secundada en labores ofensivas por Jimena Laguna, que vio puerta en cuatro ocasiones. En las locales, el principal quebradero de cabeza para el sistema defensivo de Rocamora fue el dúo conformado por Cecilia Cacheda y María Sancha, que anotaron cinco goles cada una de ellas. El último tanto de Figueiredo lo deja todo abierto para que elAtticgo Elche siga avanzando en esta competición que ganó hace dos años.