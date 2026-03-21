Cohete Suárez gana el Rallye La Nucía y ya encabeza el S-CER 2026

José Antonio ‘Cohete’ Suárez y Alberto Iglesias (Skoda Fabia RS Rally2) y se han coronado ganadores de la 32ª edición del Rallye La Nucía Trofeo Costa Blanca, con un tiempo acumulado de 1:16:28.1 . El vigente campeón ha recuperado el liderato en el penúltimo tramo, aprovechando el pinchazo de Jorge Cagiao, que se había colocado líder al inicio de la etapa del sábado. La segunda plaza ha sido para otro grande del campeonato, Iván Ares y su copiloto Borja Hernández (Toyota GR Yaris Rally2), a escasos tres segundos, un suspiro tras 124,7 kilómetros cronometrados. La tercera plaza de la general se la ha adjudicado Diego Ruiloba y Ángel Luis Vela (Lancia Ypsilon HF Rally2), a 33.1 segundos. La lluvia ha hecho acto de presencia durante la mañana y se ha convertido en un factor determinante. Por la tarde, el asfalto se ha secado en gran medida e, igualmente, ha dado lugar a que la elección de los neumáticos y los ajustes de los reglajes se convirtiesen en concluyentes. Luego, la carretera y también la suerte ha acabado por dictar sentencia.

La jornada final, la decisiva del 32 Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca la afrontaban los participantes en el prueba inaugural del Supercampeonato de España de rallyes con las aspiraciones, prácticamente, intactas. El viernes, en los cuatro tramos iniciales del rallye, cuatro scratch para cuatro pilotos distintos y una general en la que las diferencias eran exiguas. Tanto que entre el primer y el segundo clasificado, Iván Ares (Toyota GR Yaris Rally2) y ‘Cohete’ Suárez (Skoda Fabia RS Rallye2) solo había 1.6 segundos de diferencia. Y los ocho primeros estaban separados por escasos 13.9 segundos. Estaba todo por decidir y había muchos aspirantes a la primera victoria. La previsión indicaba que en los seis tramos de la segunda etapa iban a pasar muchas cosas. Y así ha sido.

La tercera sección de rallye la componían tres tramos, el Benasau-Gorga, el Penáguila-Relleu y un especialmente atractivo Guadalest-Callosa, el calificado como TC-Plus, que otorgaba puntos extra y que, por tanto, iba a pelearse al máximo. La realidad es que el rallye no ha ofrecido tregua en ningún momento. El arranque de la jornada del sábado, con lluvia e incluso nieve en la cumbre de la Sierra Aitana, mostró a un Jorge Cagiao (Citroën C3 rally2) muy fuerte. Fue el más rápido en el TC5 y TC6 y se aupó al liderato, por delante de la dupla Iván Ares – ‘Cohete’ Suárez que le seguían de cerca. Cerraba la ‘matinal’ el tramo Guadalest-Callosa, donde Cagiao reafirmaba su candidatura a la victoria. Marcaba el mejor tiempo y se llevaba los puntos ‘extra’ del TC-Plus. En la general, el de Citroën regresaba a las asistencias de la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía, con 7,8 segundos sobre Javier Ares y 11,7 segundos sobre ‘Cohete’ Suárez. Quedaba un nuevo paso por los tres mismos tramos de la mañana y podía pasar cualquier cosa.

Tras las asistencias en la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía, los participantes en el 32 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ afrontaban los tres últimos tramos. Sin lluvia y con un asfalto prácticamente seco. Esta fase de la competición iba a definir las posiciones del podio y lo más importante, daría a conocer el ganador de la prueba. Cagiao afrontaba este tramo final del rallye como líder de la carrera, pero con Iván Ares y ‘Cohete’ Suárez, más experimentados en estas lides, al acecho. ‘Cohete’ finalizó el tramo Benasau-Gorga (9,4 kilómetros) tremendamente satisfecho. Aseguraba, haber realizado "el mejor tramo de su vida". El tiempo: 6:10,4 era casi cuatro segundos mejor que el marcado horas antes por Jorge Cagiao y que le valió el scratch en la primera pasada por este misma especial. A Diego Ruiloba (Lancia Ypsilon HF Rally2) le fue tan bien este tramo que ‘calcó’ el tiempo de Suárez, logrando Ex aequo el primer puesto de este tramo. Cagiao e Iván Ares completaban el póker de cabeza. El antepenúltimo tramo no resolvía dudas y la cabeza seguía en un puño. Cagiao, Suárez y Ares, por este orden, ocupaban el podio, con una diferencia de 10,4 segundos entre el líder y el tercero.

Y así tras el reagrupamiento en Alcoy se afrontó la segunda pasada por el Penáguila-Relleu. El tramo largo no definió el ganador, pero sí quien no iba a descorchar el champan en La Nucía. Y ese no era otro que Jorge Cagiao. El hasta el momento líder de la prueba, pinchó en los primeros kilómetros y acabó perdiendo a su llegada al control stop 2:04,4 respecto a un ‘Cohete’ Suárez que recuperaba el liderato que ya ostentó en el inicio de la carrera. El cambio de líder, sin embargo, no resolvía las quinielas. El vigente campeón de Supercampeonato tenía una pírrica diferencia sobre otro experto como es Iván Ares, que quedaba a 4,6 segundos. Y el último tramo también debía definir el último integrante del cajón, entre Sergio Pérez, tercero en ese momento, y Diego Ruioloba, cuarto. La distancia entre ambos era de tan solo 0,4 segundos.

Los 7,3 kilómetros finales del tramo Guadalest-Callosa resolvió, por una parte, la tercera posición del podio que ha sido para Diego Ruiloba, que se la ha arrebatado a Sergio Pérez, mientras que en la lucha por los dos primeros puestos del podio, no ha habido variación. Suárez perdió poco más de un segundo respecto a Iván Ares. Al final la diferencia entre el uno y otro ha quedado reducida a tres segundos, lo que demuestra la igualdad que se ha dado en este rallye inicial del campeonato, anticipando un certamen pleno de igualdad y emoción.

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En las copas de promoción señalar que Miguel García se ha impuesto en el Desafío Peugeot; Nicolás Cabanes ha comandado y ganado con autoridad la Clio Trophy Spain y Adrián Vázquez ha ganado la Copa Hyundai i20. En el autonómico de la Comunidad Valenciana, el triunfo en la jornada del viernes fue para Miguel Fuster, mientras en la jornada de hoy Carlos Moreno ha sido el vencedor de la competición.