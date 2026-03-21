El HLA Alicante desperdicia la última bola y la opción de victoria en Cartagena

Nadie se para a pensar. Todo ocurre de forma apresurada, como si quemara el balón. Es así siempre desde hace bastante tiempo. En el baloncesto moderno, el que odia a los pívots y adora a los tipos elásticos, que aborrece el ataque estático y ama el campo abierto, que idolatra a los bases bipolares que tiran más que dirigen, cuesta que alguien se dé un respiro, que escuche lo que le dicen, que apunte antes de disparar. Gusta más al espectador, según dicen, pero a veces, sintiéndolo mucho, hay que detenerse, respirar hondo y darle espacio a eso tan denostado que es la mesura, el control mental.

El HLA Alicante vuelve a perder. Van doce veces ya. Se queda a solo un tropiezo de equilibrar su balance de la temporada justo antes de la visita al Centro de Tecnificación del Estudiantes. En un sábado plomizo, en el inmenso Palacio de los Deportes de Cartagena, pudo ganar, de hecho debió hacerlo, pero después de haber conseguido lo más complicado, erró lo ‘fácil’. Larsen, después de vivir un duelo emocionante con Vitor Faverani, aún tuvo fuerzas para anotar desde la esquina un triple de esos que te salvan la vida... incluso sin haberlo merecido, sin haber ejercido de equipo de «play-off» en la cancha del penúltimo.

Vitor Faverani protege el rebote mientras Kevin Larsen espera detrás. / FC Cartagena

El danés no falló y redujo la distancia a un punto con apenas 8 segundos para el desenlace. Cartagena decidió sacar de centro tras el tiempo muerto para diseñar la acción con la que asegurar un triunfo sanador, catártico. Davis Jordan trató de darle la bola a su mejor lanzador de personales, Kobe Webster. Se obcecó. Y el Lucentum, mientras, defendió por una vez con tensión verdadera, lo suficientemente duro.

El azerí agotó los cinco segundos y los de Perelló gozaron de la última jugada. Sin posibilidad de tiempo muerto para Rubén, usados todos ya, le tocaba decidir a alguien dentro de la cancha. No sucedió. Bola urgente para Joseph, que quiso acabar incluso antes de lo que le dictaba el espacio libre delante de su cara. Gastó los pasos muy lejos de la canasta y lanzó una ‘bomba’ precipitada que no encontró el hueco del aro. Todo fue tan poco práctico que ni opción de rebote existió. Ganó Cartagena, sí; pero sobre todo perdió el HLA, un equipo feliz en la anarquía, en los desafíos de moneda al aire, que no puede aprovechar a su mejor hombre todo lo que debiera porque lo desgasta yendo y viniendo en posesiones cortas y el cuerpo del danés da para lo que da, que aun así es mucho.

Yasiin Joseph recibe la bola y busca qué hacer con ella durante el partido en Cartagena del HLA. / FC Cartagena

El Lucentum pudo perder bastante antes. Colapsó en el arranque del tercer acto. Tres puntos sumó en 7 minutos. Eso le dio al equipo liderado por Faverani una renta de 12 puntos. Pero apareció Mwema, ahí, en el filo de navaja, y eligió lanzar desde 9 metros con el defensor delante para firmar un triple loco con el que los alicantinos activaron un parcial de 0-17. Se pasó del 59-47 al 59-64, con 8 minutos por jugarse.

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En el desgobierno general fueron surgiendo individualidades en los dos bandos hasta que el hermano pequeño del madridista Usman Garuba se levantó de tres y falló con 73-67 en el electrónico a falta de 180 segundos. Luego llegaron las malas decisiones de Bone, una técnica incómoda a Faverani, Webster enchufando en la cara de Larsen desde el perímetro y la exhibición de facultades del danés, dentro y fuera de la pintura, para dejar el pulso en un angosto 78-77 y ocho segundos para imaginar con pausa la mejor forma de atacar el aro sacando desde la banda. Nadie lo intentó, para qué si lo que cuenta en el basket actual es la primera impresión, la maldita intuición... Así que eliges lo primero que se te pasa por la cabeza y caes habiendo tirado (y anotado) más de tres que de dos. Que Pedro Llompart nos perdone...