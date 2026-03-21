La Selección Valenciana femenina jugará la final nacional tras la brillante semifinal de Ivana Guerrero
La jugadora de El Campello fue clave en el pase histórico del combinado sub-14, que disputará este domingo el título del Campeonato de España en Torrevieja.
La Selección Valenciana femenina sub-14 disputará este domingo la final del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas tras lograr una clasificación histórica, en un encuentro de semifinales marcado por la destacada actuación de la campellera Ivana Guerrero.
El combinado valenciano firmó un partido muy igualado que se resolvió tras una intensa prórroga y una decisiva tanda de penaltis. Fue ahí donde la Selección Valenciana femenina demostró su solidez y carácter competitivo para sellar su pase a la gran final, que se jugará mañana a partir de las 10:00 horas.
Uno de los nombres propios del encuentro fue Ivana Guerrero. La delantera del Levante UD aportó profundidad y presencia ofensiva, supo fijar a la defensa rival y facilitó que el equipo jugara en campo contrario durante buena parte del choque. Más allá del acierto de cara a portería, su influencia en el juego fue determinante para el crecimiento del equipo en los momentos clave.
El partido podrá seguirse en directo a través de la web oficial de la Real Federación Española de Fútbol, así como en sus canales oficiales en redes sociales como X, YouTube y Facebook.
El campeonato se celebra este fin de semana en diferentes instalaciones deportivas de Torrevieja y reúne a selecciones de toda España, entre ellas Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla y León, Galicia, Andalucía, Asturias, Cataluña, Extremadura, Cantabria, La Rioja, Aragón, Murcia, Baleares, Canarias, Navarra y País Vasco.
La presencia de la Selección Valenciana femenina sub-14 en esta final supone un hito para el fútbol autonómico y refuerza el crecimiento del fútbol base femenino, con jugadoras como Ivana Guerrero destacando ya a nivel nacional.
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