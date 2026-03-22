El Alcoyano prolonga su buen momento en Girona

La jornada alicantina en Segunda Federación sirvió para corroborar tanto el buen momento del Alcoyano, que venció a domicilio al filial del Girona para continuar con su objetivo de pelear por el ascenso, como las dudas de los otros tres representantes alicantinos, con un Intercity que salvó tablas a última hora contra el Rayo Majadahonda y dos derrotas locales para Elche Ilicitano y Orihuela.

El Alcoyano sigue en racha

El Alcoyano continúa su batalla por entrar en la zona de «play-off» tras vencer al filial del Girona a domicilio en un encuentro donde los de Fran Alcoy siguieron prolongando su buen momento de resultados. En la primera parte, Tiko Iniesta gozó de un mano a mano ante Andreev que sirvió como preludio de una segunda mitad en la que el conjunto deportivista creyó en la machada y acabó encontrando el gol de Solbes tras un rechace de lanzamiento de falta.

Nsue salva un punto en el 89’

El Intercity se quedó a medio camino ante el líder Rayo Majadahonda con un empate que sigue complicando las opciones locales de «play-off». El conjunto madrileño golpeó con el gol de Ilies y se hipotecó antes del descanso con la expulsión de Álex García. En la segunda parte insistió el Intercity en igualar y, tras una ocasión clara de Pablo Montero, apareció Nsue sobre la bocina para salvar un punto.

Julio Gracia controla el balón ante la oposición de Yoshimura, del Rayo Majadahonda. / CFI

Pinchazo del Ilicitano

El duelo directo por la plaza de «playdown» entre Ilicitano y Fuenlabrada salió cruz para el filial franjiverde. Un mal inicio local lo aprovechó Isma Fernández, que al cuarto de hora perforaba en dos ocasiones puerta. Antes del descanso la reacción local permitió a Juan Piera apretar el marcador. En la segunda mitad llegaba la igualada con el gol de Umaru, pese a lo cual Álex Rodríguez volvería a ser certero para acabar concediendo el triunfo al conjunto fuenlabreño.

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Derrota del Orihuela

El Coria no dio opciones a un Orihuela que cayó presa de un conjunto extremeño certero cara a portería y que pasó el rodillo ante los escorpiones. Ni diez minutos se habían jugado y el Coria ya mandaba con el gol de Mba. Jacobo anotó el segundo al inicio del segundo tiempo y el Orihuela se quedó con diez en un tramo final en el que Benji Núñez y Tomy cerraron la goleada.