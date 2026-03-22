La campellera Ivana Guerrero, campeona de España sub-14 con la Comunidad Valenciana

La Selección Valenciana femenina sub-14 ya es campeona de España. El combinado autonómico se proclamó este domingo vencedor del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas tras firmar una final impecable en el estadio Nelson Mandela de Torrevieja, donde goleó con autoridad a Cataluña (5-0).

El triunfo pone el broche de oro a una generación brillante y al trabajo conjunto de los clubes y de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), especialmente dentro del impulso al fútbol femenino a través del proyecto Valenta.

Equipo titular de la Selección Valenciana femenina sub14 en la final contra Cataluña. / INFORMACIÓN

El equipo dirigido por Luis Sánchez ofreció una exhibición de fútbol, intensidad y madurez competitiva. Antes del partido, el técnico apeló a la emotividad en el vestuario, compartiendo un momento especial con familiares de las jugadoras. “Fue un momento bonito y necesario”, destacaban padres y madres tras el encuentro, subrayando el impacto emocional que precedió al éxito deportivo.

Ya sobre el césped, la selección valenciana fue un auténtico vendaval. Uno de los factores clave estuvo en el planteamiento táctico: Cataluña centró sus esfuerzos en frenar a la campellera Ivana Guerrero, considerada una de las jugadoras más determinantes del equipo. Mientras ella fijaba la atención de la defensa rival, sus compañeras aprovecharon los espacios para desatar una tormenta ofensiva que acabó en goleada.

El 5-0 final reflejó la superioridad de una selección que dominó de principio a fin ante el rival más exigente del campeonato. Un triunfo incontestable que confirma el gran momento del fútbol base femenino valenciano.

La campellera Ivana Guerrero junto al trofeo. / INFORMACIÓN

Carlos Guerrero, padre de Ivana, resumía así el sentir general: “Ha sido una selección fulgurante y espléndida. Un referente para muchas niñas que empiezan en el fútbol en la Comunidad Valenciana. Un impulso más para el proyecto Valenta. Una ilusión y un placer. Una gozada. Un ejemplo”.

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Con este título, la Comunitat Valenciana se consagra como referencia nacional en la categoría sub-14 y refuerza el crecimiento de un fútbol femenino que no deja de dar alegrías en la provincia y en toda la autonomía.