Dani Holgado consigue su primera victoria de la temporada y se coloca líder del Mundial

El alicantino Daniel Holgado (Kalex) supo aguantar los ataques en las vueltas finales de su compatriota Daniel Muñoz (Kalex), para vencer el Gran Premio de Brasil de Moto2 disputado en el circuito 'Ayrton Senna' de Goiania y convertirse en nuevo líder de la categoría.

El hasta ahora líder del mundial, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), acabó en la tercera posición, tras superar en la última vuelta al también español Alex Escrig (Forward), cuarto, por delante del hispano colombiano David Alonso (Kalex), el español Izan Guevara (Boscoscuro) y el italiano Tony Arbolino (Kalex).

El autor de la 'pole position', Daniel Holgado (Kalex), se dejó sorprender por sus compatriotas Alex Escrig (Forward) y Daniel Muñoz (Kalex), que partía desde la décima posición y realizó una partida fulgurante, como también el hispano colombiano David Alonso (Kalex), que se vio relegado a la séptima plaza, mientras el español Alonso López (Kalex), ascendía hasta el cuarto puesto.

En la segunda vuelta Daniel Muñoz superó a Alex Escrig para comandar la carrera, pero siempre con Daniel Holgado pegado a ellos y esperando el momento, muy probablemente, para superar a sus rivales y mantener su propio ritmo, muy superior al de ellos, a tenor de lo visto en entrenamientos.

Líder en la vuelta 3

En apenas tres vueltas Holgado ya se puso primero, llevándose tras su estela a Alex Escrig y Daniel Muñoz, con Manuel González (Kalex), el líder del mundial, en la cuarta plaza a algo menos de dos décimas de segundo, y con un grupo muy estirado por detrás de él.

En esa cuarta vuelta la carrera ya perdió a uno de sus contendientes, el español Jorge Navarro (Forward), en la curva seis del trazado, mientras que en la séptima quien quedaba fuera de carrera por el mismo motivo era Ángel Piqueras (Kalex), en la curva once.

Holgado, con un casco en homenaje a su localidad natal, San Vicente del Raspeig / INFORMACION

Con un ritmo firme en vueltas de 1:21 a cada giro, Daniel Holgado fue abriendo muy poco a poco diferencias respecto a sus rivales, seguido por Daniel Muñoz, Alex Escrig, David Alonso y Manuel González, intentando no perder su estela, aunque en la quinta vuelta Holgado marcó el récord de vuelta rápida con 1:21.920.

En la sexta vuelta la ventaja del quinteto de cabeza era ya de casi segundo y medio sobre un grupo perseguidor en el que tiraba el italiano Tony Arbolino (Kalex), por delante del neerlandés Collin Veijer (Kalex) y el español Izan Guevara (Boscoscuro).

Holgado no consiguió despegarse de sus rivales y tanto Daniel Muñoz, que llegó a Brasil con molestias físicas, como Alex Escrig, David Alonso y 'Manugas' González, se pegaron a él.

En el décimo giro y al ver que David Alonso perdía algo de fuelle, Manuel González decidió adelantarlo para intentar volver a enlazar con un trío de cabeza que había conseguido algo de ventaja.

Mejor ritmo de Holgado

En realidad y poco a poco, Daniel Holgado consiguió imprimir su mejor ritmo en cabeza de carrera para incrementar la ventaja con autoridad sobre sus perseguidores y sin que Muñoz y Escrig fuesen capaces de igualar su ritmo de vuelta rápida.

Con Daniel Holgado destacándose poco a poco, Daniel Muñoz y Alex Escrig formaron el dúo perseguidor, con Manuel González cuarto como cabeza de puente sobre otro trío integrado por David Alonso, Izan Guevara y Tony Arbolino y con Guevara, que fue rodando de menos a más, intentando 'cazar' al hispano colombiano para intentar pasarlo cuanto antes e irse a por los de cabeza de carrera.

En el ecuador de la carrera la ventaja de Daniel Holgado todavía no había llegado al segundo, apenas ocho décimas le separaban de sus perseguidores, por lo que el pupilo de Jorge Martínez 'Aspar' no se podía permitir el más mínimo error.

Holgado supo mantener las distancias con su más inmediato perseguidor, que no fue otro que Daniel Muñoz, que se distanció de un Alex Escrig que tuvo que centrar todos sus esfuerzos en 'aguantar' los ataques de Manuel González, quien consiguió darle caza en las vueltas finales.

Las vueltas finales vivieron una intensa pelea por mantener el rendimiento de los neumáticos, con un Daniel Muñoz acosando a Daniel Holgado cada vez desde más cerca, mientras que Alex Escrig intentaba igualmente aguantar las diferencias con González.

Por la quinta posición se estableció una bonita pugna entre David Alonso, Izan Guevara y Tony Arbolino, con el campeón del mundo de Moto3 de 2024 imponiendo siempre su ritmo en cabeza del trío.

A tres vueltas del final Daniel Muñoz encontró el hueco para superar a Daniel Holgado en la curva diez, pero en la recta de meta el pupilo de Aspar recuperó la primera posición y un par de errores de Muñoz le permitieron a Holgado aumentar su ventaja hasta algo más de cuatro décimas de segundo.

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En la última vuelta Manuel González vio el 'hueco' para superar a Alex Escrig y consolidar la tercera posición, mientras vencía Daniel Holgado, con Daniel Muñoz en la segunda posición.