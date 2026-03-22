Elche se vuelca con su Media Maratón más multitudinaria

Sol radiante, música y un ambiente de fiesta. Con esta atmósfera más de 6.000 corredores esperaban ilusionados el pistoletazo inicial de una prueba que se sigue superando año tras año. La Media Maratón de Elche ha cerrado su edición número 53 con un éxito rotundo y con el estreno de la salida por oleadas, una propuesta que ha sido acogida de la mejor manera posible.

Puntuales a su cita, miles de corredores han llenado las calles de la ciudad ilicitana a las nueve de la mañana y han completado una jornada que quedará eternamente en el recuerdo.

Una fiesta del deporte. Así ha sido la Media Maratón de Elche en su edición más internacional. Hasta 37 países han estado representados en una prueba que ha contado con las mejores condiciones meteorológicas.

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Sin nubes en el cielo y con una temperatura perfecta, el público no ha defraudado y ha llevado en volandas a los atletas hasta la línea de meta, lugar donde se han visto sonrisas, abrazos e incluso lágrimas de satisfacción. Una cosa estaba clara y era que los corredores no iban a estar solos en ningún momento.

Con pirotecnia, confeti, fuego y música arrancó la Media Maratón más antigua en el mundo. Rápidamente, la cabeza de carrera tomó ventaja y enfiló las calles de Elche con un ritmo vertiginoso. En la prueba de los 10K, el más veloz fue El Hocine Bouchrak con una marca de 29 minutos y 52 segundos.

Tras él, cruzaron la línea de meta Fabián Manrique y Trond Einar Moen Pedersli cerrando el podio masculino. En el apartado femenino, Rachel Friend se colgó el oro con un espectacular tiempo de 36 minutos y 51 segundos, ligeramente por delante de Virginia Macías y Violeta López.

Plato principal

En el plato principal del domingo, la Media Maratón, el gato al agua se lo llevó Ibrahim Chakir tras cerrar los 21,097 kilómetros con un tiempo de una hora, tres minutos y 49 segundos. Tras cruzar la línea de meta, el campeón no podía esconder su felicidad y prometió repetir el próximo año delante de todos los presentes. Casi dos minutos después completó el recorrido Mohamed Boutmazguine y tras él, llegó el tercer clasificado, César López.

Una hora, once minutos y 46 segundos después de tomar la salida, Katherine Tisalema cruzaba la línea de meta proclamándose la vencedora de la prueba femenina bajo una ovación atronadora. No era para menos, ya que la segunda clasificada, Nouhaila El Gazouir, hacía lo propio a escasos ocho segundos. El podio lo cerró Lily Partridge cuatro minutos más tarde.

"Ha sido una gran experiencia, repetiremos sin duda" Juan Lozano — Atleta

Instantes después empezaron a enfilar la recta final el resto de los participantes y la línea de meta se abarrotó de historias de superación, promesas cumplidas y abrazos sinceros. No todos los días se completa una Media Maratón, justo por este motivo, nadie quería perder la oportunidad de grabar su nombre en la medalla. La felicidad era total y la sonrisa era imposible de esconder. "La salida ha sido espectacular y el ambiente tremendo, ha sido una gran experiencia, repetiremos sin duda", comentaba Juan Lozano, uno de los atletas presentes en la ciudad de las palmeras.

Siguiendo con la misma tónica, Adrián Benedicto añadía lo siguiente. "Estoy muy contento y feliz, he tenido buenas sensaciones durante toda la carrera y el final ha sido muy bonito". Ana Tolsà también coincidía en lo positivo de la prueba. "Era la primera vez que la corría y el ambiente es súper guay, el tiempo también nos ha acompañado. En todos los kilómetros había batucadas y me ha gustado mucho, repetiré seguro". Por otro lado, Jesús Vicente opinaba lo mismo respecto al ambiente.

Disfraces por las calles de Elche

El que no pasó desapercibido fue Martín Ferrando. El deportista, vestido de Superman, no desaprovechó la oportunidad de correr en la prueba ilicitana. "La carrera es muy bonita, tenía ganas de correr aquí porque yo soy de Alicante y tiene la cosa especial de que es la más antigua del mundo. El ir disfrazado de Superman es por una broma con mis amigos de toda la vida, me llamaban Supermartín".

Pese a que la alegría y las buenas sensaciones se llevaron la palma, también hubo lugar para los que no terminaron tan satisfechos. "He tenido que parar varias veces por dolores en la barriga, mi punto de vista es que la salida ha sido un poco loca. Durante la carrera ha faltado algo de avituallamiento, pero por lo demás no tengo ninguna queja", opinaba Rebeca Pacheco.