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Eusebio Cáceres firma una meritoria octava plaza en la final mundial de longitud

El colivenco se va por encima de los ocho metros y obtiene puesto de finalista

Eusebio Cáceres, octavo clasificado en el Mundial indoor de Polonia

Eusebio Cáceres, octavo clasificado en el Mundial indoor de Polonia / RFEA

EFE

El saltador alicantino Eusebio Cáceres logró una meritoria plaza de finalista en los Mundiales en pista cubierta que se disputan en la ciudad polaca de Torun, tras concluir octavo en la final de longitud con un mejor intento de 8,04 metros.

Quince centímetros menos que los 8,19 que el "Saltamontes de Onil" logró el pasado mes de febrero en los Campeonatos de España y que permitieron a Cáceres disputar a sus 34 años una nueva gran cita internacional.

Grandes campeonatos en los que el colivenco rozó no en una, sino en varias ocasiones el podio, tras ser cuarto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los Mundiales de Moscú 2013 o los Europeos de Zúrich 2014 y Múnich 2022.

Metales de los que Eusebio Cáceres se quedó lejos en esta ocasión como atestiguan los 27 centímetros que le separaron de la medalla de bronce que fue para el búlgaro Bozhidar Sarâboyukov con un mejor intento de 8,31 metros.

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Cáceres realiza un salto en el mundial indoor / RFEA

Más lejos quedó el alicantino del sorprendente ganador, el portugués Gerson Baldé que con una marca de 8.46 arrebató el oro al italiano Mattia Furlani, el campeón el pasado año pasado en Nanjing, que tuvo que conformarse en esta ocasión con la plata con un salto de 8,39 metros.

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