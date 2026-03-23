Balonmano | Liga Guerreras
El Elda Prestigio gana con contundencia ante las líderes
Los seis goles de Agda Rafaela son claves para imponerse 24-16 al Gran Canaria
Victoria de mucho peso del Elda Prestigio, que se impuso por 24-16 al Rocasa Gran Canaria con una actuación muy sólida de principio a fin. El conjunto eldense fue superior al líder gracias a una defensa firme y un ataque dinámico que le permitió dominar el encuentro en todo momento.
Un triunfo que refuerza la confianza del equipo de cara al tramo decisivo de la temporada. Pese a un inicio lento, las de Beatriz Escribano fueron por delante durante todo el partido.
Agda Rafaela fue la máxima goleadora de las eldenses con seis tantos, seguida de cerca por Paula Lluch, con cinco.
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