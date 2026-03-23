El Elda Prestigio gana con contundencia ante las líderes

Victoria de mucho peso del Elda Prestigio, que se impuso por 24-16 al Rocasa Gran Canaria con una actuación muy sólida de principio a fin. El conjunto eldense fue superior al líder gracias a una defensa firme y un ataque dinámico que le permitió dominar el encuentro en todo momento.

Un triunfo que refuerza la confianza del equipo de cara al tramo decisivo de la temporada. Pese a un inicio lento, las de Beatriz Escribano fueron por delante durante todo el partido.

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Agda Rafaela fue la máxima goleadora de las eldenses con seis tantos, seguida de cerca por Paula Lluch, con cinco.