El HLA Alicante no logra frenar su caída

El HLA Alicante no remonta el vuelo. El conjunto dirigido por Rubén Perelló comenzó el año con cinco derrotas consecutivas. Cualquier esperanza de ascenso directo se desvanecía. La salida de Jordan Walker afectó en demasía. De repente, a mitad de febrero, pareció que el equipo había sanado sus heridas al ganar en una misma semana a Melilla y Fuenlabrada. Sin embargo, desde entonces los lucentinos solo han ganado un partido más. Cualquier atisbo de esperanza se ha disipado y la posibilidad de quedar fuera de la promoción de ascenso cada vez es más real.

Los de Perelló son el cuarto equipo que más jornadas ha estado en playoffs de la liga, solo detrás de Coruña, Estudiantes y Palencia que no han abandonado esa posición de privilegio en todo el año. La única vez que han estado fuera data de octubre, cuando una derrota frente a Estudiantes, próximo rival de los alicantinos, les dejaba en undécimo lugar. Desde entonces, los 16,8 puntos por partido de Jordan Walker auparon al equipo hasta la tercera posición.

Kevin Larsen cae al suelo en el partido frente al Menorca en Alicante. / Alex Domínguez

Sin embargo, toda buena historia tiene su final. El 30 de diciembre, el HLA anunciaba la marcha de Walker después de que este abonara su cláusula de salida. Desde entonces, el equipo ha tratado de recomponerse. Primero llegó Polanco, más tarde fue Hollanders. Recientemente, Bone y Joseph recalaban en tierras alicantinas. Aun con esa renovación en la parcela exterior, el equipo no ha logrado volver a mostrar el nivel dado en la primera vuelta.

Una alegría por cada tres disgustos

El equipo primero caía en Menorca por 81-68. Era comprensible, apenas cinco días después de la salida de su mejor jugador, cualquier equipo puede caer. Después llegaron, Coruña y Obradoiro. Los dos encabezan la clasificación, una derrota era esperable. A estos les siguieron un 63-82 contra Palencia, rival directo, y un 81-75 frente a Ourense, por entonces decimotercero. La situación comenzaba a preocupar. Los lucentinos afrontaban la segunda semana de febrero con dos partidos, contra Melilla y Fuenlabrada. Después de mes y medio, el equipo volvía a ganar y además lo hacía por partida doble.

Mike Torres y Sebastian Aris se felicitan durante la victoria frente a Melilla. / Pilar Cortés

Pese a que el juego todavía estaba lejos de volver a ser el de la primera vuelta, los resultados llegaban. Sin embargo, la alegría duró poco. El 21 de febrero, el Pedro Ferrándiz acogía al Hestia Menorca. Los de Perelló eran cuartos, los baleares estaban cerca, a dos puntos, pero frente a su gente, no era descabellado volver a ganar. No obstante, los que comenzaron la racha de enero se volvieron a imponer, esta vez con un resultado más abultado, 58-76. A este resultado lo siguió una derrota en cancha del líder, Leyma Coruña, por 83-74.

El HLA tardó poco en recomponerse. Al igual que contra Melilla, el equipo sufrió de lo lindo para rascar una victoria en Mallorca tras dos prórrogas. Esa jornada, la suerte estuvo de su lado, pero desde entonces, pese a mantener marcadores igualados, los alicantinos han perdido contra Obradoiro (80-103) y Cartagena (78-77).

Un calendario de altibajos

La escasez de victorias deja séptimos a los de Perelló, a tres puntos de salir de la promoción de ascenso y con un partido más que el Ourense, décimo. Ahora, el equipo alicantino recibe a Estudiantes en el Pedro Ferrándiz (sábado a las 19 horas), el mismo equipo que les sacó de playoffs y que ahora duerme en quinto lugar. Después seguirán Oviedo y Gipuzkoa, otros dos equipos situados justo por encima del HLA, en sexta y cuarta posición respectivamente.

Una vez superado ese apuro, el calendario restante es amable con los lucentinos. Primero tendrán que visitar al Cantabria, duodécimo. Una segunda salida les hará enfrentarse a un Palmer Mallorca en plena pelea por la salvación. El último partido de liga regular en el pabellón PedroFerrándiz de la temporada tendrá como oponente al Tizona Burgos, rival de los baleares por la permanencia. La campaña acabará con un Zamora-HLA Alicante que bien puede significar una final por un hueco en los playoffs para intentar prologar el curso durante unas semanas más y batallar por un ascenso que no se antoja sencillo, mucho menos si los alicantinos no logran reponerse a su caída de los últimos tiempos.