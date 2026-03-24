Armando Guerrero entra como director deportivo en el HLA Alicante

Movimiento estratégico. El HLA Alicante, el equipo profesional de la Fundación Lucentum, tiene nuevo responsable deportivo. Se trata de Armando Guerrero, que asumirá el control técnico del club mientras ejerce esta misma tarea en el Ángeles de Ciudad de México de la Liga Mexicana de Básquetbol, un conjunto participado por los actuales dueños del conjunto alicantino.

De esta manera se avanza en el proyecto ideado por la familia Aguayo, que tratará de replicar en España un modelo de gestión que ya tiene desarrollado (y testado) en su país de origen. El propietario toma esta decisión en un momento importante de la temporada, cuando el bloque de Perelló comienza a dar muestras de fatiga al firmar un pobre balance de tres victorias en las últimas 12 jornadas de liga.

Los alicantinos, que iniciaron el curso de manera imparable, han experimentado una caída que se ha sostenido en el tiempo desde la salida de Jordan Walker, que acordó su marcha en diciembre para jugar en un destino que le proporcionara un salario mejor. El HLA recibió compensación por ello, pero el beneficio financiero no ha ido ligado al competitivo. Y aunque la disputa del "play-off" no parece peligrar en este tramo final de temporada regular, con dos triunfos de margen sobre el décimo, lo cierto es que todo el mundo en el seno de entidad empieza a asumir con tristeza que se accederá a las eliminatorias previas a la Final Four con el factor cancha en contra.

En esta tesitura, la entidad lucentina ha tomado la decisión de aplicar en Alicante la misma receta que le funciona en México, y el hombre encargado de ponerla en práctica es Armando Guerrero, que se vincula al equipo de la capital por lo que resta de curso y dos campañas más. Natural de Gran Canaria, y a punto de alcanzar los 60 años, el técnico insular cuenta con una amplia trayectoria en el baloncesto profesional, especialmente en el ámbito de la dirección deportiva y el fortalecimiento de canteras. Su desarrollo ha ido parejo al CB Gran Canaria, franquicia en la que protagonizó dos etapas clave.

Largo recorrido

Entre 2001 y 2008 compaginó las funciones de entrenador en Liga EBA con distintas responsabilidades dentro del área deportiva, destacando por su trabajo en el desarrollo individual de jóvenes jugadores y su implicación en la construcción de proyectos de cantera. Regresó a la entidad en 2017 para asumir la dirección deportiva de las categorías inferiores, cargo que ocupó hasta 2023. Durante ese periodo consolidó su buena reputación como "gestor con visión estratégica y capacidad para potenciar el talento emergente dentro de estructuras competitivas exigentes", asegura el HLA Alicante en el anuncio de su nueva incorporación.

Su desempeño laboral incluye también una etapa en el Real Betis Baloncesto, ocupando el mismo cargo que asume ahora en Alicante durante dos temporadas. Allí rubricó un ascenso a la ACB en la temporada 2024/2025, "aportando experiencia en la planificación deportiva en la consecución de los objetivos deportivos del club", subraya el comunicado.

Desde diciembre de 2025 es el actual director deportivo de Ángeles CDMX. Guerrero trabajará para ambas entidades "aportando su experiencia y conocimiento en la construcción y fortalecimiento de proyectos deportivos en Alicante", promete el escrito del HLA Alicante.

Noticias relacionadas

"La incorporación de Armando Guerrero supone una mejora significativa en la estructura del Lucentum Alicante, que busca dotar de mayor solidez y continuidad a un proyecto cada vez más ambicioso tanto en el plano deportivo como institucional", concluye el comunicado del club.