El Horneo presenta a la promesa Hamza Abdalla: "En España se juega parecido a la selección egipcia"

Este martes por la mañana, las instalaciones de Horneo han sido testigos de la presentación oficial de Hamza Abdalla como nuevo jugador del Horneo BM Alicante para lo que resta de curso y las 2 siguientes temporadas. El jugador egipcio ha estado acompañado por José Sánchez, presidente del club, Abraham Rochel, Director Deportivo, Roi Sánchez.

Walid (su apodo en el mundo del deporte) ha confesado estar «muy contento desde su llegada». En cuanto a su adaptación al equipo y a la liga, el joven reconoce que no le va a costar «mucho». «No voy a necesitar muchísimo tiempo para adaptarme porque en España se juega parecido a cómo juega la selección de Egipto». Y es que, el combinado nacional equipcio cuenta como seleccionador con el español Xavi Pascual.

Rochel lo ha definido como «uno de los jóvenes con más proyección de Egipto, una de las mejores potencias después de las europeas». Así mismo, ha confesado que desde el club están «muy felices de que esté» en la plantilla.

«Hay que tener en cuenta que es muy joven y su primera apuesta europea, con una nueva cultura, país, amigos y va a necesitar una adaptación. Desde el club hemos pensado que es mejor que este proceso lo pase ahora para ya estar al 100% en el inicio de la temporada que viene», ha explicado el director deportivo del club.

Roi, por su parte, espera poder contar con él «lo antes posible porque tiene las capacidades para hacerlo ya». Y mantiene la línea de Rochel: «Adelantar su incorporación tiene ese sentido de tener una rotación más y poder formarle para cimentar el futuro más inmediato porque tiene mucha proyección».

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«Hamza puede jugar en la primera línea, puede defender de segundo, tiene un buen criterio táctico y orden a pesar de tener 19 años y puede tener gol también desde todos los puestos de la primera línea», le ha definido el técnico gallego.