España arranca su camino hacia la Eurocopa goleando a Eslovenia en Benidorm

La selección española sub-19 de fútbol arranca con una clara victoria ante Eslovenia (4-0) la Ronda Élite de clasificación para el Campeonato de Europa, en un partido disputado en el estadio Guillermo Amor de Benidorm ante más de 1.000 personas que disfrutaron con la victoria de La Rojita.

El equipo dirigido por Paco Gallardo fue muy superior durante todo el encuentro al combinado esloveno y dispuso de numerosas ocasiones de gol. Eso sí, no logró sentenciar el choque hasta el tramo final, sumando el primer triunfo en su carrera hacia la Eurocopa sub-19 de 2027.

Daniel Yáñez (Real Madrid), de penalti, adelantó a España en el minuto 30 de la primera parte. Ya en los últimos 15 minutos, Diego Aguado (Real Madrid), Ousmane Diallo (Borussia Dortmund) y Hugo López (Villareal), tras recoger un rechace del palo, ampliaron la ventaja.

Otro de los grandes atractivos del choque lo puso Thiago Pitarch, el centrocampista del Madrid a quien Arbeloa ha entregado las llaves del centro del campo durante las últimas semanas.

Noticias relacionadas

El próximo partido de la selección española sub-19 se disputará el sábado, a las 18 horas, en el estadio Guillermo Amor de Benidorm ante Finlandia, que en esta jornada perdió en su debut frente a Países Bajos (3-0). Además, España también jugará frente a Paises Bajos el 31 de marzo, con el mismo horario y en el mismo escenario.