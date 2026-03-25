Felipe Orts: «Estoy muy cerca de conseguir una gran victoria»

Ocho campeonatos de España de ciclocrós le han convertido en leyenda nacional de esta modalidad deportiva. Sus resultados a nivel internacional le permiten haber dejado de ser una rara avis para ser admitido como uno más entre holandeses y belgas... a los que aspira a derrotar.

¿Cómo se enamora un niño de La Vila de un deporte como el ciclocrós, tan distinto a lo habitual de esta zona?

Pues empecé a competir con siete años en la escuela municipal. Me gustaba la bici sin ningún aliciente más que ir por la tarde a hacer alguna actividad extraescolar. El monitor me insistió en que compitiera y la primera carrera de mi vida la gané… Creo que he dado todos los pasos que se pueden dar porque empecé desde lo más atrás, sin experiencia familiar ni nada así, simplemente porque me gustaba la bici. Poco a poco se fue haciendo grande la pelota. A los tres o cuatro años de estar compitiendo en carretera probé el ciclocrós, por hacer algo en invierno.

¿Y se le daba mejor?

Lo combinaba con carretera siempre, hasta hace dos años dejé de competir en ruta. Aunque poco a poco fui centrando el esfuerzo en el ciclocrós. Me fue gustando más. Fui al País Vasco, a aprender, a mejorar... Llegó el campeonato de España júnior de 2013 y lo gané. Ahí vi que podía estar con los mejores también en barro.

Su primer salto fue irse de Alicante al País Vasco...

Aquí teníamos un concepto de ciclocrós y cuando llegué allí pasé de terrenos completamente secos a barro. De hecho, muchos decían que en aquel campeonato de España yo era uno de los favoritos, pero que en barro no tenía nada que hacer y demostré que también iba bien. Poco a poco fui aprendiendo, hasta que empecé a dominar el País Vasco, con los dos títulos sub-23, y la plata en el campeonato del mundo.

De ahí ya al Norte de Europa.

Sí. Se creó el equipo profesional. Creo que el primer nombre fue Ginestar-Delikia, que luego evolucionó a Teika. Y ahí fue ya cuando empezamos a ir a Bélgica, a medirnos con los mejores del mundo y, siempre yendo de atrás hacia adelante, a mejorar hasta llegar al día de hoy.

Felipe Orts, durante la entrevista con INFORMACIÓN / Pilar Cortés

¿Qué referentes tenía?

Era todo un poco de oídas. En mi casa no había afición al ciclismo... y mucho menos al ciclocrós. No tenía grandes ídolos, pero en La 2 echaban carreras de ciclocrós en el País Vasco. Cuando ya empecé a ver las carreras con más conciencia estaban Sven Nys, Zdenek Stybar, Tom Meeusen... Esos eran los corredores que aspirábamos a ser. En España nuestro referente era Francisco Pla, que ganó dos campeonatos de España.

¿Cómo logra competir con belgas y holandeses, gente que ha nacido en el barro?

Muy poco a poco.La primera vez que fui a Bélgica, en mi primer año de sub-23, no corrimos carreras UCI. Eran carreras de pueblo, por decirlo de alguna manera.Y la verdad es que no mecomía un «torrao», eran todos muchísimo mejores. De hecho, corrí una carrera UCI y me doblaron. En el tercer año de sub-23 empecé a correr la Copa del Mundo e hice algún top-10. Ya tenía un nivel bastante alto y, poco a poco, vas lijando escalones hasta ser un fijo del top 10 como ahora, luchar por los podios y conseguirlos en varias ocasiones.

¿La palabra constancia define su carrera?

La verdad es que sí. Siempre ir mejorando un pasito. He ido consiguiendo los retos que nos hemos propuesto por el camino. Eso, si te pones metas muy altas te frustra y si son muy bajas no mejoras... He conseguido esa línea ascendente, pero siempre con los pies en la tierra y sabiendo cuál es mi nivel o mis posibilidades.

En carretera llegó a ser profesional tres temporadas. ¿Podría haber destacado en esa modalidad?

Eso nunca lo vamos a saber porque no se dio el caso. Yo llegué al ciclismo profesional de carretera por lo que había hecho en el ciclocrós más que por lo que había hecho en ruta, aunque en amateursconseguí alguna victoria. Tenía un buen nivel y obviamente hubiera mejorado si hubiera centrado el esfuerzo en carretera porque siempre utilizaba la temporada en ruta como preparación para el ciclocrós, por lo que nunca estaba al 100% en verano para poder estarlo luego en invierno. Creo que hubiera podido ser mejor corredor.

¿Y qué diferencia hay entre carretera, mountain bike o ciclocrós?

A mí me gusta el ciclocrós por la parte técnica. Soy bueno técnicamente y es la parte que más disfruto. En carretera esa técnica, aunque hay que tener mucha para ir en un pelotón, estar bien colocado, para las bajadas y todo esto; no tiene nada que ver...En ciclocrós se ganan carreras por la técnica y en carretera lo fundamental es la fuerza, el motor que tenga cada corredor. Al mountain bike me adaptaría mejor, pero al final no puedes hacerlo todo. A mí los tres años en carretera (como profesional en el equipo Burgos) me ayudaron muchísimo a crecer como corredor y a mejorar físicamente. De hecho, creo que estos dos últimos años, en los que no he hecho carretera, no he mejorado tanto como podría haberlo hecho si hubiera estado en un buen equipo que me dejara preparar la temporada de ciclocrós.

Ocho campeonatos de España… ¿hasta cuándo?

Algo impensable hace ocho años. El máximo hasta ahora era seis. Ya soy parte de la historia del ciclocrós. De hecho, en INFORMACIÓN, cuando gané el primer campeonato de España, un compañero tuyo, Julián Palomar, tituló«empieza la era Orts» y la verdad es que acertó. Es uno de los titulares que más me han gustado. De momento aún no ha acabado y que dure muchos años más.

Primer triunfo de Felipe Orts en el Campeonato de España / INFORMACIÓN

¿Esta temporada tan especial es posible que empezará algo flojo?

La idea era centrar la preparación en el final de temporada, pensando especialmente en Benidorm, por ser la carrera que es, y el Mundial, porque era un circuito que me venía muy bien. Pero sí que empecé más flojo. No estaba en forma. Tenía velocidad, pero no aguante. Tuve unas carreras bastante buenas, con una victoria en Woerden. Y luego fui empeorando hasta el descanso de diciembre. Tuve dudas porque el año anterior, a esas alturas, ya tenía el subcampeonato de Europa y un podio en laCopa del Mundo y este año no tenía nada, solo la victoria en Holanda.

Desde Navidad, todo top-10...

Las últimas 15 carreras todas dentro del top-10, el campeonato de España, lo de Benidorm, en las dos últimas pruebas de la Copas del Mundo también top-5 y el Mundial… Allí aspiraba a más, pero estuve enfermo con un virus estomacal dos días antes y la verdad es que me faltó ese pelín. Al final ha sido el mejor de mi carrera, o sea que tampoco puedo ponerle pegas y esperar al que viene para intentar mejorar.

Hemos introducido ya lo de Benidorm. Tercer puesto en la Copa del Mundo en casa con un ambiente espectacular. ¿Cómo lo recuerda?

Benidorm fue una pasada. Todos los años alrededor de Benidorm se crea una expectativa, los medios están muy encima, se vive una semana de ciclocrós, incluso con mucha gente que no tiene nada que ver con este deporte y estaba allí gritando como locos, emocionados después de la carrera... Hace tres años no se sabía lo que era el ciclocrós, tenías que explicar que es una obra de circuito y tal... Que haya tanta gente que se ha enganchado, que haya vivido esas emociones gracias a mí, pues la verdad es que es un honor terrible. Entonces, la carrera fue perfecta.

La carrera...

Todo el mundo me decía: «hay que buscar el podio». Todos veíamos los corredores que estábamos ahí, ¿no? Cuenta el podio, sobra gente, no podemos entrar todos. Había que hacerlo todo perfecto. Arranqué en el momento adecuado. Del Grosso intentó cerrar el hueco, pero como venía muerto de la primera vuelta no pudo. Luego me entendí con Nys, así que genial.

¿Lo pudiste disfrutar en carrera?

Al final, los de detrás venían a diez o quince segundos, tampoco es que hubiera un gran hueco. Pero bueno, en un circuito como el de Benidorm era sostenible y la última vuelta sí que la disfruté muchísimo. Y luego el ruido que había, la gente hasta la caravana… Mi compañero me decía que era una estrella del rock y la verdad es que así me sentía porque la gente estaba como loca.

En Bélgica y Holanda también tiene fans. Le llaman «Van Orts»...

La verdad es que en Bélgica me siento muy querido. También ellos agradecen que hayan corredores diferentes que den un poco de aire fresco, que no sea siempre el duopolio Bélgica-Holanda. Y también creo que soy un poco más abierto que el resto, aunque también entiendo que no pueden estar siempre encima de la afición, pero yo lo intento al máximo porque al final los aficionados un motor y para mí, que estoy muy lejos de casa, sentir ese apoyo me hace estar un poco más cómodo.

Hábleme de Van der Poel y Van Aert. Y elija uno.

Son dos corredores superlativos que lo demuestran cada día, en carretera y en ciclocrós. Van der Poel incluso en mountain bike. En carretera son muy buenos, pero donde mejor se desenvuelven es en ciclocrós. Y aunque la rivalidad sigue siendo altísima, creo que Van der Poel ya ha demostrado que está bastante por encima, en carretera con los ocho monumentos que tiene, y en ciclocrós porque en los últimos tres años nadie ha podido batirle. Van Aert también ha tenido mala suerte con la caída este año o con la lesión de tobillo. Por una circunstancia o por otra, Van der Poel ha destacado bastante más. Es perfecto en el ciclocrós.

¿Y Pogacar? ¿Podría ser el mejor también en ciclocrós?

Seguramente. Lo del otro día en la Milán-San Remo no tiene sentido. La verdad es que es un corredor increíble que está marcando una época. Aparte de lo bueno que es, se reta yendo a terrenos que no le vienen bien. Quiere ganar París-Roubaix, ha ganado San Remo… no se centra solo en grandes vueltas como podría hacer. Desde Eddy Merckx no se veía algo igual.

Felipe Orts se proclama campeón de España de ciclocrós por octava vez / Ridley Racing Team

¿Qué siente un alicantino y un vilero cuando pasea al nombre de la provincia y de su localidad por todo el mundo?

Un orgullo. No sabía que había tantos belgas que tienen un apartamento en Villajoyosa. A cada carrera que voy, uno me lo dice. Y yo le respondo que nos veremos por la playa en agosto. Es muy fácil presumir de La Vila. Vivimos en una zona maravillosa, toda la provincia de Alicante. Somos unos privilegiados. Difundirlo y presumir de ello es muy fácil.

¿Y el objetivo para la temporada que viene?

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Estoy muy cerca de conseguir una gran victoria. He hecho ya segundos puestos, terceros, peleando hasta el final. Creo que tengo el nivel.