Fútbol
La RFEF pide a la FIFA que Valencia y Vigo sean sedes del Mundial 2030 en lugar de Málaga y A Coruña
Pau Pardo
Después de la renuncia de Málaga y A Coruña a albergar partidos del próximo Mundial de 2030, la RFEF se dispone a enviar en las próximas horas una petición formal a la FIFA para que tanto Valencia como Vigo les sustituyan.
La noticia, avanzada por Onda Cero, señala que el organismo federativo va a pasar a los hechos para que las dos ciudades puedan tener categoría de sede y poner punto y final a las especulaciones y las declaraciones públicas sobre esta posibilidad.
La decisión, en diciembre
En otoño la FIFA visitará todas las sedes candidatas y en diciembre se hará oficial qué ciudades son finalmente sede mundialista, con lo que se sabrá finalmente lo que durante muchos meses se ha andado especulando, mientras que prácticamente todos los organismos públicos se han declarado confiados con que finalmente Valencia será una de ellas.
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