Un salto hacia la gloria

El deporte alicantino está de enhorabuena otra vez más, en esta ocasión gracias a un ejemplo de sacrificio y de pasión personificado en Marco Trasobares. El pasado 14 de marzo se proclamó campeón de España sub-18 en salto con pértiga. Su salto final, donde superó los 4,80 metros, le valió para colgarse el ansiado oro y también, para conseguir la marca requerida por la Federación Española de Atletismo para el campeonato de Europa juvenil del próximo verano.

Sin dejar de lado el mérito que conlleva ser el número uno nacional, la heroicidad de la gesta reside en cómo ha sido capaz de llegar a la cúspide. Un camino donde la voluntad ha sido decisiva y que contrasta con el brillo de la medalla.

La gloria le llega a quiénes se la trabajan, sin excusas y con la ilusión de seguir hacia delante. Con colchonetas de toros mecánicos para garantizar un mínimo de seguridad y palets en el pasillo de velocidad para evitar lesiones de los atletas, Marco ha conseguido reinar en la pértiga española representando al Club de Atletismo de San Juan, una entidad que reivindica a los cuatro vientos más apoyo institucional de cara a conseguir unos recursos dignos.

Marco Trasobares posa con la medalla de campeón de España. / Rafa Arjones

El empuje de los padres, directivos, entrenadores y la ilusión de los jóvenes atletas son los únicos combustibles con los que el club sigue marchando hacia delante a la espera de la tan ansiada remodelación, necesaria para poder competir y entrenar en unas condiciones justas.

Desde que se inauguró la pista no se ha llevado a cabo ningún acondicionamiento posterior y eso ha traído consigo la imposibilidad de albergar competiciones. "En cualquier deporte se puede competir en casa y organizar competiciones, nosotros no. Tenemos que estar constantemente yendo a otros sitios. Necesitamos tener una pista de atletismo en condiciones y homologada, hace años que ya no la tenemos", reclamaba Tomás Chico, presidente de la entidad.

Un referente como entrenador

El éxito de Marco Trasobares no se puede entender sin la presencia de su entrenador Grigori Yegorov, medallista olímpico en Seúl 88 y campeón de Europa y de Asia al representar primero a la Unión Soviética y, posteriormente, a Kazajistán. "Entrenar con Grigori es un honor, se ha convertido en habitual estar todos los días con un medallista olímpico. La gente que viene de fuera se queda alucinada y yo hablo con él como si fuese mi amigo. Es la persona adecuada para entrenarme", comentaba el flamante campeón de España.

Respecto a su época como olímpico, el entrenador la recuerda con nostalgia, pero a su vez con presión y estrés. En el 96 aterrizó en Alicante como si de una lotería se tratase y fijó su residencia en la provincia. A lo largo de los años, sin ser su meta convertirse en entrenador, empezó a trasladar sus conocimientos hacia atletas más jóvenes y a día de hoy su objetivo es claro, intentar que los alumnos superen sus hazañas.

"Veo mucho futuro en Marco. Hablando con los mejores entrenadores de pértiga del país les digo que será el primer español en saltar seis metros. Espero que le vaya genial. Creo que esta medalla le ha ayudado a abrir las alas y a creer en sí mismo", opinaba el medallista olímpico.

Sin grandes expectativas previas

Sin dejar de ser realista en ningún momento, Marco no escondía que en la previa del campeonato no había ninguna expectativa más allá de estar centrado en la propia competición. El calentamiento fue genial y tuvo que esperar porque arrancaba la competición con bastante altura. Una vez se estrenó no hizo nulos, lo cual evitó un cansancio extra.

Con el paso de los participantes terminaron quedando tres y cuando el protagonista vio que la opción de medalla estaba asegurada, la relajación invadió su cuerpo, ya que la medalla se le venía resistiendo durante los últimos nacionales. El salto final de 4,80 terminó siendo decisivo y le otorgó un oro que da sentido a todo el trabajo realizado hasta el momento.

"Será el primer español en saltar seis metros" Grigori Yegorov — Medallista olímpico y entrenador de Marco Trasobares

La preparación física es trascendental, de hecho, hasta cinco días a la semana es lo que entrena Marco en una combinación de fuerza, técnica de salto y velocidad de carrera. Pero, sin duda, en el apartado mental es donde reside la verdadera complejidad de la pértiga. "Si la cabeza no va, no va nada. Si no vas confiado te quedas en medio del aire. A veces te puedes ir para atrás o para un lado, en esas ocasiones da miedo", añadía Marco Trasobares.

La gran meta a largo plazo es clara, poder participar en unos Juegos Olímpicos, pero antes, deberá enfrentarse al campeonato europeo que se celebrará en Rieti, Italia, el próximo verano. Será la primera vez en una competición de tal magnitud, pero con la ambición por bandera y con Emmanouil Karalis como gran ídolo, por qué no creer con una posible medalla.