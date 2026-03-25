Santa Pola recupera su carrera al anochecer

Santa Pola vuelve a poner en marcha una de sus carreras más emblemáticas. La 10K nocturna regresa este 2026 tras años sin celebrarse, recuperando una cita que llegó a reunir a miles de corredores en la provincia. El Club de Atletismo Santa Pola retoma el evento con el apoyo del Ayuntamientom bajo el nombre de 10K Santa Pola Summer Race.

La prueba se disputará el primer sábado de junio a las 21 horas. Se espera una gran presencia de público en las calles, algo habitual en esta carrera, y habrá animación musical y DJ’s repartidos por distintos puntos del recorrido.

El circuito será el mismo de diez kilómetros que ya se utilizó en enero, en la carrera previa a la media maratón. Un trazado llano y rápido que recorre zonas como las playas, el puerto y el centro urbano, con salida y meta en la avenida Pérez Ojeda. En aquella cita, los mejores tiempos los firmaron el keniano Jakob Krop (27:46) y la también keniana Clare Chemtai Ndwia (31:32), que establecieron los récords actuales del recorrido.

Como novedad, habrá un premio económico de 1.000 euros para quien consiga batir esas marcas, tanto en categoría masculina como femenina. Además, se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de la general, de cada categoría, locales, personas con discapacidad y a los tres mejores equipos.

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Las inscripciones ya están abiertas y se pueden formalizar online hasta el 3 de junio a las 22:00 horas o hasta agotar dorsales, a través de este enlace. La carrera está abierta a mayores de 16 años, estén o no federados, y el tiempo máximo para completarla será hasta las 22:20. El precio arranca en 17 euros para los primeros inscritos y aumentará progresivamente hasta los 23 euros. La inscripción incluye camiseta oficial y otros obsequios, además de medalla y toalla para quienes completen la prueba.