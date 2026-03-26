David Sánchez: el alicantino que maravilla en la cantera del Real Madrid

La Liga ha organizado durante toda la semana la primera edición del Mundial de Clubes Sub-12. Entre los grandes nombres del fútbol mundial, como Boca Juniors, Inter de Milán o Arsenal, no podía faltar a la cita el Real Madrid. Entre las filas del alevín A de los blancos se encuentra David Sánchez, un menudo centrocampista de doce años nacido en Novelda. En el primer partido de su equipo en la competición, los merengues se impusieron 4-0 al Wydad AC gracias, en parte, a una gran jugada individual de Sánchez que se ha vuelto viral en redes.

Los inicios del jugador se remontan a su pueblo. Con apenas tres años le dio sus primeras patadas a un balón en el Santa María Magdalena Novelda. En 2021, la localidad del Vinalopó Medio se le quedó pequeña y dio un salto al Elda Unión. Su talento llamó la atención rápidamente de los grandes clubes de la región. Solo un año después, el Elche se fijó en él y se incorporó al fútbol base del club franjiverde.

El talento del centrocampista alertó enseguida a las mejores canteras del mundo. También tras apenas un año, La Fábrica, como se conoce popularmente a la cantera del Real Madrid, lo incorporó al Benjamín A. Sánchez ha ido creciendo a través de las categorías del club año tras año hasta despuntar ahora en el Alevín A.

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El partido que le ha vuelto viral ya estaba decantado para el Madrid. Ganaban por tres goles antes de alcanzar la mitad del encuentro, pero el noveldense decidió poner la guinda al pastel con una ruleta que ya acumula miles de 'me gusta' en redes sociales. "Haz lo que quieras muchacho", exclamó el comentarista al ver la jugada. "Me ha dejado sin palabras", añadía su compañero en la retransmisión.