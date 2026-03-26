El doctor Aldo Martínez presenta su libro "Fuerza. Elixir de vida" en Alicante

Con el Museo de Aguas de Alicante como escenario, el doctor Aldo Martínez ha presentado este jueves su libro "Fuerza. Elixir de vida", una obra que profundiza en la importancia de la actividad física a todos los niveles. El preparador y director de rendimiento de Ilia Topuria, campeón mundial de la UFC, ha formado parte de una nueva sesión del ciclo-coloquio "Más claro agua", un evento en el que la entrada era gratuita y abierta al público.

El doctor alicantino está especializado en fuerza, acondicionamiento físico y salud, además de ser un referente dentro del sector colaborando con atletas de élite a lo largo de los años. En la actualidad se encuentra en plena gira para promocionar su último ejemplar.

El doctor Aldo Martínez, durante la presentación de su nuevo libro. / Alex Domínguez

La presentación, que contó con el periodista Jorge Burgos como mediador, arrancó con una gran reivindicación del deporte y de sus beneficios. Para defender todos los aspectos positivos de una vida activa mostró una serie de datos relacionados con el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad donde las cifras hablaban por sí solas.

"Estamos diseñados para movernos, así ha sido durante toda la historia", comentaba el doctor frente al público presente en el Museo de Aguas de Alicante. Orgulloso de su tierra y muy feliz por poder presentar su obra en la ciudad, el aclamado preparador defendió durante toda la ponencia la importancia del entrenamiento de fuerza.

Otro aspecto que no pasó por alto fue su currículum dentro del sector de la preparación deportiva. A día de hoy es uno de los mayores referentes y eso le ha llevado a trabajar con atletas de la más absoluta élite, pero durante 20 cursos ha estado ejerciendo de profesor de Educación Física, donde combinaba todo tipo de ejercicios con los alumnos, desde esgrima o escalada hasta piragüismo o incluso baile.

"Se han ido cerrando discotecas y se están abriendo gimnasios" Aldo Martínez — Preparador físico

Según develó en el Museo de Aguas de Alicante, durante más de quince años estuvo preparando a bomberos y policías para sus respectivas oposiciones. "La consecución de sus objetivos es un éxito personal, no hay nada más reconfortante", añadía. Su inicio en los deportes de contacto fue junto a un policía nacional que a su vez era karateca y el gran éxito que obtuvo le trajo consigo mucha más gente, entre ellos un joven Ilia Topuria que soñaba con poder ser el mejor del mundo. Pese a todo el éxito posterior, se siente igualmente orgulloso de todos los deportistas de élite que ha entrenado. Sin excepciones.

Bien es cierto que en los últimos años ha estado más centrado en la figura del campeón mundial de la UFC y sobre él, no pudo esconder los elogios y el orgullo. También comentó que ha introducido mucho más la ciencia en el deporte y destacó la figura de los deportistas de élite. "Están siempre abiertos a nuevos aspectos que les ayuden a llegar más lejos, tienen una grandísima mentalidad y hay que mantenerla en el tiempo. No salirse del camino es la disciplina".

Nuevas disciplinas

El CrossFit, amado por unos y odiado por otros, también fue un tema a tratar durante la ponencia. Respecto a la nueva disciplina, el doctor la acogió sin ningún tipo de pavor, al igual que el Hyrox. "Se han ido cerrando discotecas y se están abriendo gimnasios". A su vez, también destacó que en la actualidad, muchos jóvenes se están vinculando a diferentes tipos de entrenamientos, una decisión más que beneficiosa para su organismo.

¿Qué le ocurre a muchos deportistas cuando se retiran? La lista de atletas que cuando dejan atrás su etapa como profesionales engordan y su salud empeora es kilométrica y sobre esto, el doctor Aldo Martínez fue tajante y recomendó que no se debe parar en seco, ya que sería como frenar un tren a más de 300 kilómetros por hora.

Sin despegarse de un gimnasio desde los 15 años, el preparador alicantino se ha convertido en uno de los mayores referentes dentro del sector. "La masa muscular es un seguro de vida, reduce el riesgo de sufrir cáncer, Alzheimer, infartos y caídas. Estar enfermo en el hospital me va a llevar más tiempo que entrenar 20 minutos. El entrenamiento de fuerza permite vivir más, vivir mejor y ser virtuosos", sentenciaba.