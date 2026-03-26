El HLA y el Horneo se unen para impulsar el deporte alicantino

Este sábado 28, Alicante tendrá una cita doble con el deporte. El Horneo se enfrentará al Villa de Aranda en el Pitiu Rochel a las 17 horas. Tan pronto como acabe el balonmano, el HLA recibirá al Estudiantes en el Pedro Ferrándiz a las 19 horas. Por ello, los dos clubes han decidido unirse para que los abonados de ambas entidades tengan un descuento en las entradas de este fin de semana.

Los clubes lo anunciaban este jueves a través de un comunicado publicado tanto en redes como en las páginas web tanto de Horneo como HLA. Daniel Adriasola, presidente del equipo de baloncesto, declaró: "Es algo que deberíamos haber hecho antes. Queremos tener la mejor relación posible con los clubes de la ciudad". Por su parte, José Sánchez, presidente del club de balonmano, coincidió con que era un acuerdo que tendría que haber llegado antes. "Este tipo de arreglos hay que hacerlos, no solamente para entradas sino para cualquier presupuesto que queramos, porque creo que puede ser muy beneficioso para los dos", afirmó.

A su vez, ambos dirigentes lanzaron un llamamiento para que la iniciativa se amplíe a más equipos alicantinos: "Trataremos de que se unan más clubs y generar un flujo aficionados para que puedan disfrutar de todos los equipos de la ciudad".