Pablo Carreño remonta y se mete en los cuartos del Challenger de Montemar

El Challenger de Alicante entra en su recta final... con un partido de renombre en el horizonte. El torneo ATP de categoría 100, que lleva en curso en el Club Atlético Montemar de Alicante desde el pasado domingo, afronta este viernes los cuartos de final. Lo hace con varios de los favoritos todavía vivos en el cuadro. Y con el medallista olímpico en Tokio Pablo Carreño como gran atractivo de cara al fin de semana.

El jugador asturiano, quinto cabeza de serie, jugará los cuartos tras superar a la promesa de 20 años Alejo Sánchez en un partido cargado de épica, que duró más de dos horas y media (3-6, 7-5 y 6-3). Este viernes se medirá a Pedro Martínez, cuarto cabeza de serie y tenista con pasado en la Copa Davis, donde suma hasta nueve participaciones defendiendo a España.

El tenista Pedro Martínez, con pasado en la Copa Davis, durante un partido en Montemar. / INFORMACIÓN

Al margen del duelo entre españoles, ambos de renombre, el austriaco Sebastian Ofner, número 86 del mundo y primer cabeza de serie, también sigue vivo en el cuadro de Montemar. Jugará este viernes frente al italiano Marco Cecchinato. Los otros dos cuartos de final son un Safiullin-Houkes y un Llamas Ruiz-Butvilas.

Todo vendido

Hasta la ronda de octavos de final, el acceso al recinto deportivo ubicado en Montemar ha sido gratuito. Pero a partir de la ronda de cuartos de final, con inicio este viernes, el acceso será de pago, con un "sold out" anunciado desde hace tres semanas, en la presentación oficial. Desde el pasado domingo, casi 300 personas, entre profesionales y voluntarios, velan porque el torneo se desarrolle de manera correcta a todos los niveles.

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Imagen de las gradas de la pista principal del Club Atlético Montemar de Alicante. / INFORMACIÓN

El ATP Challenger Alicante Montemar vuelve a tener a ENE Construcción como patrocinador principal, además de contar con el respaldo del Ayuntamiento de la capital, circunstancia sin la cual, como expresó en la presentación José Pedro García, presidente de Montemar, no sería posible hacer frente a la inversión a la que obliga la organización de este evento internacional, cifrada esta vez en 380.000 euros, según el máximo dirigente de la institución deportiva.