El regatista paralímpico Rafa Andarias regresa al Real Club de Regatas de Alicante

El Real Club de Regatas de Alicante, RCRA, vuelve a contar entre sus filas con uno de los grandes referentes de la vela adaptada nacional. El regatista javiense Rafa Andarias regresa a casa tras varios años compitiendo con otros clubes, iniciando esta nueva etapa por la puerta grande con su participación entre los días 25 al 29 de marzo en el prestigioso Trofeo S.A.R. Princesa Sofía en Palma de Mallorca.

Rafa Andarias, que comenzó en la vela a los 8 años, cuenta con un destacado palmarés internacional. Entre sus títulos destacan Campeón de Europa 2016 y número 3 del Mundo en 2018. En ámbito nacional, seis veces campeón de España en la clase paralímpica 2.4mR. Sin olvidar, sus dos campañas paralímpicas en Londres 2012 y Río 2016, que lo convierten en el regatista en activo más destacado.

A raíz de su regreso, el propio Andarias ha mostrado su satisfacción: "Es una alegría enorme volver al Real Club de Regatas de Alicante, poco saben que empecé aquí a competir". Sobre el Trofeo Princesa Sofía, Andarias ha explicado que "con esta son diez las ediciones del trofeo en las que he participado; la primera con la clase Hansa 303. Vengo a dar lo mejor de mí, sabedor que el nivel es muy alto y este barco es muy distinto al 2.4mR". Desde el RCRA también se ha valorado muy positivamente su incorporación, pues para el club es un orgullo recuperar a un regatista del nivel y la trayectoria de Rafa.

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Con su regreso, el RCRA suma a un deportista de primer nivel y reafirma su apuesta por la vela inclusiva, acogiendo de nuevo a uno de sus regatistas más destacados, que inicia esta etapa compitiendo en uno de los escenarios más exigentes del calendario internacional.