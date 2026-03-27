400.000 escolares de toda la Comunidad celebran el Dia de l’Esport

El Día de l'Esport congregó este viernes a cerca de 400.000 niños de más de 1.100 centros educativos de las tres provincias de la Comunidad Valenciana en torno a una jornada especial de deporte en sus instalaciones como conmemoración del Día Mundial de la Actividad Física. Con números de récord, los colegios de la Comunidad pusieron en práctica los juegos tradicionales que llevaban preparando durante las últimas semanas de clases.

Ese ha sido el objetivo de la 11ª edición del proyecto impulsado por la Fundación Trinidad Alonso, recuperar los "juegos de siempre" para "conectar como nunca". Es decir, concienciar a la comunidad educativa de la importancia del ejercicio físico al aire libre como forma de entretenimiento saludable en un momento social en que las pantallas han pasado al primer plano en lo que a pasatiempos juveniles se refiere.

Los abuelos fueron invitados en algunos centros para compartir la jornada junto a los pequeños. / INFORMACIÓN

En el Dia de l’Esport 2026, los escolares no solo rescataron juegos populares típicos como la birla, el sambori, la pilota valenciana o las carreras de sacos, sino que también pusieron el foco en la gestión de las emociones a través del deporte, los beneficios de la actividad al aire libre y la conexión entre generaciones. Algunos centros incluso invitaron a abuelos de sus alumnos para que viesen de vuelta en los patios los juegos que paracticaban cuando eran pequeños.

Paterna conectó a 12 centros educativos

Además, de manera simultánea a los colegios que celebraron este viernes el gran día, Paterna acogió la jornada como sede central. En el Parc Central de la localidad valenciana coincidieron hasta 900 niños y niñas de 12 centros distintos que dieron forma a uno de los actos centrales más coloridos que se recuerdan. A través de diferentes ubicaciones distribuidas en el parque, los escolares practicaron diversos juegos tradicionales al aire libre antes de cerrar la jornada construyendo colectivamente un enorme mural.

A este acto central acudieron el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo; el director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy; y el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, quien se mostró orgulloso por el nuevo hito de la iniciativa: “Que el Dia de l’Esport haya batido de nuevo su récord de participación no es casualidad, sino fruto del compromiso de los centros educativos con la salud de sus alumnos y con un proyecto que ha dejado huella en la sociedad valenciana”.

“Esta iniciativa conjunta de la Fundación y la Generalitat es fundamental para fomentar el ejercicio entre la población infantil y juvenil, ya que está demostrada su relación con el bienestar físico y social, y con el uso de la tecnología”, explicó, por su parte, el director general de Deportes. Además, el secretario autonómico de educación destacó la “importancia del deporte como herramienta para equilibrar el uso de la tecnología en el mundo actual entre los jóvenes”.

Apoyo de empresas e instituciones

Mientras tanto, para el alcalde de Paterna es “un orgullo” haberse convertido en “el epicentro del deporte escolar” de toda la Comunitat Valenciana. “Nuestra ciudad es cantera de grandes atletas y ver a centenares de niños y niñas compartiendo juegos, actividad física y valores en nuestro Parc Central es la mejor muestra de que el deporte une, educa y construye el mejor futuro para las próximas generaciones”, apuntó.

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Además, junto a toda la comunidad educativa, las empresas colaboradoras de la Fundación Trinidad Alfonso continuaron apoyando el proyecto: ColaCao y Decathlon, esta última como proveedora de material deportivo de la iniciativa. Desde ahora, queda abierto el plazo del concurso de vídeo para los centros.