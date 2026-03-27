Cita clave para el Horneo en Alicante frente al Villa de Aranda

El Horneo Alicante recibe este sábado (Pitiu Rochel, 17:00 horas) al Villa de Aranda en un encuentro en el que el conjunto alicantino intentará confirmar su solidez como local para sumar un nuevo triunfo que le acerque a la permanencia ante un rival directo. El equipo que entrena Roi Sánchez aventaja en cuatro puntos en la clasificación a su rival, por lo que un triunfo le acercaría matemáticamente a la salvación y le permitiría ampliar distancias con un competidor directo.

El conjunto alicantino tiene 17 puntos y es décimo, su rival es duodécimo con 13 y el primer equipo que descendería sería ahora mismo el Angel Ximénez Puente Genil, que tiene 11. El Bada Huesca es antepenúltimo con 12 puntos y jugaría la promoción. El Horneo Alicante se ha mostrado muy firme como local desde la llegada de Roi Sánchez, ya que en los siete partidos disputados solo ha cedido una derrota, ante Bidasoa Irún, y un empate, frente a Cuenca en el último encuentro disputado en el Pitiu Rochel.

Edu Escobedo busca el lanzamiento durante el partido de la primera vuelta en Villa de Aranda. / Roberto Campillo

Sánchez pronosticó un partido "muy complicado" ante un rival competitivo y capaz de explotar al máximo todas las facetas del juego. En la primera vuelta, el Villa de Aranda ya fue capaz de imponerse al Horneo (30-26), resultado que precipitó la destitución del entonces entrenador, Fernando Latorre. Uno de los alicientes del partido será el posible debut del joven jugador egipcio Hamza Abdalla, una de las grandes promesas de su país, que podría tener sus primeros minutos tras una semana entrenando con el equipo.

El encuentro contará con un gran ambiente en las gradas, ya que a las iniciativas del club local por llenar el pabellón se sumará la presencia de cerca de dos centenares de seguidores del cuadro catellanoleonés.

David Faílde, portero del Horneo Alicante, durante un partido en el Pitiu Rochel de Alicante. / Ismael Corbí

David Faílde

El portero del Horneo David Faílde está convencido de que el choque contra los burgaleses no se será sencillo porque, a su juicio, en la Asobal ninguno lo es. "Esta es una competición muy complicada, todos los partidos empiezan 0-0 y cualquier equipo le puede ganar a cualquier rival. Incluso el Barça, el año pasado, también tuvo sus pinchazos. Yo creo que va a ser un partido muy emocionante, que va a estar combatido de principio a fin y que va a ser un encuentro de mucha calidad", advierte el guardameta de solo 19 años.

"Esta segunda vuelta, la verdad es que puntuamos bastante bien, incluso mejor de lo que llegábamos a imaginar. Si ganamos, yo creo que nos podríamos agarrar a la lucha arriba y continuar peleando por estar en una posición cómoda, como ahora. Al final, el balonmano consiste en defender y correr", recuerda Faílde.

"Si tienes una defensa sólida como la nuestra y, además, se consiguen castigar los errores del rival, tienes un punto a favor. Nuestra defensa estaba últimamente increíble y estamos resolviendo bastante bien todos los problemas. Así que yo creo que llegamos a un momento de forma bastante bueno. Por eso sería que nuestro público viniera al pabellón. Que nos vengan, que vengan con todo, que vengan a animar", pide el joven guardameta del Horneo Alicante.

Rebaja a los socios del HLA Alicante

Los abonados del Horneo y del Lucentum Alicantepodrán disfrutar de un descuento especial en la compra de entradas para los partidos de este fin de semana, en una iniciativa conjunta de ambos clubes, anunciada este jueves, para fomentar el deporte local. El Horneo abre la jornada de la Asobal, a las 17:00 horas, en el Pabellón Pitiu Rochel, mientras que el Lucentum se enfrentará al Estudiantes, a las 19:00 horas, en el Pedro Ferrándiz, situado a apenas cien metros.

Ambos clubes han impulsado la iniciativa para favorecer la asistencia y el seguimiento de los partidos que tienen por delante. Daniel Adriasola, presidente del Lucentum, y José Sánchez, del Horneo BM Alicante, coincidieron en que se trata de una medida "que tendría que haberse dado antes", y destacaron su valor para acercar los equipos a los seguidores.

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Los directivos hicieron un llamamiento a otros clubes para sumarse a la iniciativa, generar sinergias y facilitar que los aficionados puedan disfrutar de distintos deportes de la ciudad con menor coste, reforzando la colaboración entre entidades y el deporte local.