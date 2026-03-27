Guillermo Peinado, escalador madrileño: "Competir en casa siempre es un orgullo"

Guillermo Peinado (Madrid, 2005) es uno de los nombres jóvenes más sólidos de la escalada española. Su progresión ha sido muy rápida. En 2022 ganó la Copa de España de Bloque y el Campeonato de España de Dificultad, y en 2023 revalidó ese título nacional mientras empezaba a destacar fuera de España, con varios podios juveniles y un oro en dificultad en la Youth Cup de Imst. Ese mismo año logró, además, su primera gran victoria absoluta en la Copa de Europa de dificultad de Bolonia/Casalecchio di Reno —las fuentes usan ambos nombres para la misma prueba— y cerró el circuito como campeón de la general.

En 2024 confirmó el salto definitivo: ganó la Copa de Europa de Augsburg, fue campeón juvenil europeo de dificultad en Troyes, se colgó el bronce absoluto en dificultad en el Europeo de Villars, fue campeón de España de bloque y firmó un notable 8.º puesto en la Copa del Mundo de Chamonix. Ya en 2025 siguió compitiendo en Copas del Mundo y en el Mundial, y además trasladó esa evolución a la roca con su primer 9a y un 8C de bloque, señales de una trayectoria cada vez más completa.

Este año participará en la World Climbing Series Comunidad de Madrid, que se celebrará del 28 al 31 de mayo en Alcobendas, y que en esta edición incluye por primera vez las disciplinas de velocidad y boulder. Lo hará junto con otros 300 atletas de las categorías absoluta masculina y femenina se darán cita en este gran encuentro de escalada que reunirá a algunos de los mejores escaladores del panorama internacional, en una segunda edición que llega con fuerza tras el éxito de la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid que acogió el municipio madrileño en 2025.

Pregunta. Empezaste en la escalada a los 11 años en Alcobendas. ¿Qué significa para ti volver a competir aquí?

Respuesta. Competir en casa siempre es un orgullo. Me gusta mucho competir en las Copas del Mundo, el año pasado fue increíble, y volver a hacerlo en casa, con toda la gente que me quiere, con toda la gente con la que entreno, que me entrena y con toda mi familia, es siempre un placer.

P. Tu disciplina es el boulder. ¿Qué diferencias tiene respecto al muro de dificultad? ¿Qué exige a nivel físico y mental?

R. La principal diferencia es que el boulder es escalada en colchoneta, son menos movimientos que en la escalada de vía. En dificultad necesitas un componente de resistencia en el antebrazo, ser capaz de subir lo más alto posible, teniendo en cuenta que tu antebrazo se cansa y te vas cansando; mientras que en el bloque los movimientos son más duros, suele ser más físico. También está el componente de la técnica, la coordinación para intentar resolver el bloque en el menor intento posible.

P. Este año se incluye por primera vez en la Copa del Mundo de Madrid. ¿Cómo afrontas el reto?

R. Llego de afrontar la pretemporada más larga de lo que va a ser mi carrera, así que estoy muy contento. Justo acabo de terminar los estudios y estoy centrado al 100% en los entrenamientos y competiciones, y tengo muchas ganas de competir otra vez aquí en casa.

P. Más allá de esta competición, ¿Cuáles son tus metas para este 2026?

R. Todo el circuito de Copa del Mundo, competir al máximo nivel, ver cómo van yendo las competiciones, y luego también está la prueba del Campeonato de Europa Absoluto, que es en Barcelona.

P. ¿Cómo ves las posibilidades de ser uno de los elegidos para Los Ángeles 2028?

R. Es ambicioso, es muy ambicioso y sería todo un sueño. Obviamente las posibilidades están, intentaré hacerlo lo mejor posible y veremos qué pasa.

P. Eres referente de muchos niños y niñas que como tu con 11 años, entrenan en los rocódromos y sueñan con poder competir con los mejores. ¿Qué consejo le darías a los niños y niñas que quieren convertirse en atletas profesionales?

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R. Que disfruten mucho, que escalen mucho, que nunca dejen de hacer lo que les gusta. Que entrenen mucho y que se rodeen también de gente que les impulse a mejorar y a ser mejor escalador y persona.