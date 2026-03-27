El HLA Alicante busca romper la mala dinámica contra Estudiantes

El HLA Alicante vuelve al Pedro Ferrándiz para recibir al Estudiantes este sábado (19 horas). El equipo dirigido por Rubén Perelló lleva más de un mes sin ganar en casa, cuando reciben al quinto clasificado y ganador de la Copa de España en enero.

Tras la apretada derrota en Cartagena, los alicantinos se colocan séptimos en la clasificación, a tres puntos de caer de play-offs. Contra un rival directo, el partido será realmente especial para Kevin Larsen, quien jugó para los colegiales entre 2021 y 2024.

Otro equipo lejos de casa

El conjunto dirigido por Toni Ten acumulaba una racha de tres victorias consecutivas hasta que el Grupo Alega Cantabria le arrebató la cuarta en la última jugada de la pasada jornada. Pese a la buena dinámica, el conjunto colegial solo ha ganado un partido lejos del Movistar Arena en 2026.

En el partido de ida, en la capital, el equipo estudiantil se impuso por 88-82. A la postre, esa derrota, correspondiente a la cuarta jornada, resultaría la única que sufrió el conjunto alicantino en las seis primeras jornadas. Para este encuentro, Ten tiene a todos sus jugadores disponibles. Entre sus jugadores destaca la potencia ofensiva de Omar Silverio. El escolta dominicano es el máximo anotador del equipo con un promedio de 12,7 puntos por partido. A su lado estará el uruguayo Jayson Granger. El base iguala en puntos a Silverio y es, a su vez, el máximo asistente de los madrileños con 5,3 asistencias por partido. Quien puede suponer un problema en ambas canastas es Tanner McGrew. El ala-pívot estadounidense recoge más de ocho rebotes por jornada, siendo el líder del equipo en esa estadística tanto en la ofensiva como en defensa.

La parcela exterior estará en números rojos

El equipo tratará de recomponerse de las dudas que pueda dejar la derrota en la última jornada ante un equipo de la zona baja como el Cartagena. "El otro día podríamos haber gestionado mejor el tipo de partido. Una victoria nos hubiera dado mucha tranquilidad y ahora, en una semana complicada, tenemos que hacer un gran partido", declaró Rubén Perelló en la rueda de prensa previa al partido. "Mañana tenemos que intentar, con los efectivos que tengamos, hacer un partido serio, llevando el plan de partido a la perfección y sabiendo que jugamos ante un equipo con aspiraciones claras a ser de ACB la temporada que viene. Tenemos la necesidad de conseguir esas victorias que ojalá nos permitan optar a asegurar los puestos de playoff. Pero va a ser un partido duro ante un rival de identidad", añadió sobre el rival.

El técnico valenciano confirmó la baja de Jordan Bone para el partido y mantuvo la duda sobre la presencia de Eddie Polanco, del cual afirmó que no había podido entrenar hasta un día antes del encuentro. "El partido va a ser totalmente diferente al de la jornada cuatro. Los rosters son completamente diferentes. Todavía nos quedan partidos importantes y espero que este sábado los aficionados apoyen al equipo y estén con nosotros", concluyó Perelló.