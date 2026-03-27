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El Real Club de Regatas de Alicante organiza el Campeonato de España de 420

La competición tendrá lugar entre el 30 de marzo y el y 4 de abril en las instalaciones del Tiro de Pichón

Instantánea de una competición de vela.

Instantánea de una competición de vela. / Información

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El Real Club de Regatas de Alicante, RCRA, organizará la próxima semana el Campeonato de España de la modalidad de vela 420. La competición tendrá lugar entre el 30 de marzo y el 4 de abril en las instalaciones del Tiro de Pichón del RCRA y contará con 87 embarcaciones y 174 participantes.

En total, más de 250 personas se darán cita en las instalaciones del club, entre regatistas, técnicos y personal del club, con motivo del Campeonato de España de 420. Entre los participantes hay deportistas de la Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Canarias, Galicia o el País Vasco así como de otros países como Turquía, Polonia, Brasil o Portugal.

El Campeonato de España de 420 arranca el día 30 de marzo, con las mediciones para competición, mientras que la jornada inaugural tendrá lugar el día 31 de marzo; la entrega de trofeos será el día 4 de abril, a las 18.30 horas.

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"Contamos con regatistas de altísimo nivel, jóvenes con talento y experiencia que prometen un espectáculo competitivo y emocionante", señala José Manuel Ruiz, director técnico del equipo de regatas del RCRA. Por su parte, Joaquín Valero, vocal de vela ligera del RCRA, añade: "Organizar un campeonato de esta magnitud supone un gran esfuerzo logístico y humano, pero es un motivo de orgullo para nuestro club y para Alicante poder mostrar nuestras instalaciones y la pasión por la vela que nos caracteriza".

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