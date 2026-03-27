Vela
El Real Club de Regatas de Alicante organiza el Campeonato de España de 420
La competición tendrá lugar entre el 30 de marzo y el y 4 de abril en las instalaciones del Tiro de Pichón
Información
El Real Club de Regatas de Alicante, RCRA, organizará la próxima semana el Campeonato de España de la modalidad de vela 420. La competición tendrá lugar entre el 30 de marzo y el 4 de abril en las instalaciones del Tiro de Pichón del RCRA y contará con 87 embarcaciones y 174 participantes.
En total, más de 250 personas se darán cita en las instalaciones del club, entre regatistas, técnicos y personal del club, con motivo del Campeonato de España de 420. Entre los participantes hay deportistas de la Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Canarias, Galicia o el País Vasco así como de otros países como Turquía, Polonia, Brasil o Portugal.
El Campeonato de España de 420 arranca el día 30 de marzo, con las mediciones para competición, mientras que la jornada inaugural tendrá lugar el día 31 de marzo; la entrega de trofeos será el día 4 de abril, a las 18.30 horas.
"Contamos con regatistas de altísimo nivel, jóvenes con talento y experiencia que prometen un espectáculo competitivo y emocionante", señala José Manuel Ruiz, director técnico del equipo de regatas del RCRA. Por su parte, Joaquín Valero, vocal de vela ligera del RCRA, añade: "Organizar un campeonato de esta magnitud supone un gran esfuerzo logístico y humano, pero es un motivo de orgullo para nuestro club y para Alicante poder mostrar nuestras instalaciones y la pasión por la vela que nos caracteriza".
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