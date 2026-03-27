Tenis
Las semifinales de Montemar ya están servidas
Ofner-Carreño y Safiullin-Llamas, los duelos de este sábado en el Challenger de Alicante
Los españoles Pablo Carreño y Pablo Llamas avanzan a semifinales del ATP Challenger de Alicante después de superar a Pedro Martínez en un ajustado duelo (4-6, 6-4 y 4-6) y a Edar Butvilas con un rotundo 6-1 y 6-2. El gijonés arrancó firme adjudicándose la primera manga tras romper el saque del valenciano a mediados de parcial. El segundo fue un intercambio de breaks que igualó la contienda y en el tercero el asturiano estuvo más acertado. Jugará ante Sebastian Ofner, primer cabeza de serie del torneo que se está disputando en las instalaciones del Club Atlético Montemar. Por su parte, Pablo Llamas ofreció su mejor imagen ante uno de los jugadores más destacados y barrió en poco más de una hora. El rival del español este sábado será el inglés Roman Safiullin. Las semifinales arrancarán a las once de la mañana . El acceso es de pago, con un "sold out" anunciado desde hace tres semanas, en la presentación oficial. Desde el pasado domingo, casi 300 personas, entre profesionales y voluntarios velan porque el torneo se desarrolle de manera correcta a todos los niveles.
El ATP Challenger Alicante Montemar vuelve a tener a ENE Construcción como patrocinador principal, además de contar con el respaldo del Ayuntamiento de la capital, circunstancia sin la cual, como expresó en la presentación José Pedro García, presidente de Montemar, no sería posible hacer frente a la inversión a la que obliga la organización de este evento internacional, cifrada esta vez en 380.000 euros, según el máximo dirigente de la institución deportiva.
El nivel de la competición ha crecido con el cambio de fecha y se espera que se consolide en las próximas ediciones. Podría haber una final española en función de los resultados de este sábado.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Universidad de Alicante se sitúa entre las mejores del mundo en siete disciplinas
- Tabarca amplía sus plazas para pernoctar con la reapertura del albergue
- Ya ha entrado en vigor: así es el simulador de la declaración de la Renta para saber si te toca pagar este año
- Estas son las mejores monas de Pascua de la provincia de Alicante
- Tráfico en Alicante hoy: retenciones de casi tres kilómetros en la A-70 y problemas en la N-332 en una mañana con 41 incidencias
- El cambio en la previsión para Semana Santa que alegra los corazones de los cofrades en Alicante
- El Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno contra la ley del Consell que trata de salvar las casas de playa Babilonia
- Un superordenador predice el final de liga del Hércules y del Eldense