El Servigroup Benidorm busca un punto para sellar la permanencia en Leganés

El Servigroup Playas de Benidorm afronta este sábado en Leganés (19:30 horas) la última jornada de la Superliga Masculina de voleibol, en la que se jugará la permanencia en la máxima categoría ante el UC3M Voleibol Leganés en un duelo directo. Ambos equipos llegan al encuentro empatados a 20 puntos, por lo que el conjunto benidormense depende de sí mismo para asegurar la continuidad en la élite, ya que le basta con sumar un punto para lograr el objetivo.

El partido se disputará en el Pabellón Europa, escenario en el que el equipo alicantino ya firmó hace un año el ascenso a la Superliga Masculina y en el que ahora tratará de sellar su permanencia.

El Servigroup Benidorm solo descendería si pierde sin puntuar ante el conjunto madrileño y el Bus Leader San Roque, que es penúltimo y cuenta con 18 puntos, gana su partido ante el Club Voleibol Melilla, tercer clasificado, por 3-0. El Tarragona, con solo un punto, ya está descendido.

Además, el equipo dirigido por Matías Guidolin mantiene opciones, aunque remotas, de clasificarse para las eliminatorias por el título, para lo que necesitaría ganar por 0-3 en Leganés y que el Unicaja Costa de Almería pierda por el mismo resultado ante el Conqueridor Valencia.

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"Estamos con muchas expectativas. Nos jugamos todo en este último partido en Leganés", afirmó el técnico, que advirtió sobre la dificultad del rival, pese a su dinámica reciente, y subrayó que el equipo deberá estar preparado para cualquier escenario. El Servigroup Benidorm contará además con el apoyo de numerosos aficionados que se desplazarán hasta Leganés para acompañar al equipo en un partido decisivo.