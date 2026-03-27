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Tiger Woods, detenido por negarse a hacerse una prueba tras un accidente de tráfico del que salió ileso

Una fotografía del lugar mostró el vehículo volcado sobre el costado del conductor

Archivo - Tiger Woods

Archivo - Tiger Woods / Zac Goodwin/PA Wire/dpa - Archivo

EFE | EP

MADRID

El golfista Tiger Woods, ganador de 15 'grandes', fue detenido este viernes por negarse a hacer una prueba de orina tras verse involucrado en un accidente de carretera con vuelco con otro vehículo en Jupiter Island, en Florida (EEUU), del que salió ileso, según informó la oficina del alguacil del condado de Martin.

"Ha sido acusado de conducir bajo la influencia (DUI) con daños a la propiedad y de negarse a someterse a una prueba legal", dijo un oficial de la oficina del alguacil en una rueda de prensa, precisando que el golfista dio negativo en la prueba de alcohol, pero mostraba signos de "deterioro".

El accidente ocurrió poco después de las dos de la tarde, hora local, en la misma localidad donde reside Woods. Una fotografía del lugar mostró el vehículo volcado sobre el costado del conductor.

El oficial agregó que el deportista no sufrió heridas en el accidente.

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El 'Tigre' sufrió ya un grave accidente de tráfico en el sur de California en febrero de 2021, donde estuvo cerca de perder la vida y, salvado, de no poder volver a andar. En 2017, Woods fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol en Jupiter.

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