El Atticgo Elche cae con dramatismo en Europa

El cara o cruz que tantas veces es el deporte está vez salió drama para el Atticgo Elche, eliminado en el duelo entre equipos españoles de cuartos de final de la EHF European Cup, su competición fetiche en la que campeonaron hace dos cursos. No podrán repetir éxito, tras una eliminatoria muy igualada en la que salieron con vida de tierras gallegas en la ida, cuando iban perdiendo de siete, y no supieron rematar en la vuelta (20-20), cuando ganaban por cuatro.

En la última posesión del partido de vuelta se confirmó el drama. Con 20-19 y posible prórroga, al Guardés le quedaron once segundos para atacar. Tiempo muerto. Joaquín Rocamora decidió que sus jugadoras defendieran, sin una falta más o menos clara que cortara el ataque y obligara a un lanzamiento directo. Las gallegas abrieron muy bien los espacios y encontraron a Mendoza, que hasta ese momento no había visto puerta. Y solo había lanzado en una ocasión. No parecía la indicada para jugársela, pero lo hizo. Y marcó. Fin al sueño ilicitano.

Duelo muy igualado

El partido había sido otro ejemplo de igualdad extrema, como suelen ser los duelos entre estos dos contendientes. La primera mitad destacó por el alto número de lanzamientos de 7 metros, once en total, y el acierto de Morales bajo palos, que mantuvo en pie a las suyas tras un inicio titubeante. Cerca del descanso, el Atticgo Elche volteó el marcador, con una notable Gascó (cinco goles) y al entretetiempo se fue clasificado (10-8, min.30).

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Las jugadoras de banquillo del Atticgo Elche observan el partido / Joaquín de Haro/CBM Elche

La tónica se mantuvo al inicio del segundo acto, con Figueiredo subiéndose al carro. Y entonces pareció que las franjiverdes podían estirar su renta, que llegó a ser de cuatro goles, y aprovechar el factor cancha para sacar el billete a las semifinales. No ocurrió. Mínguez relevó con éxito a Balzinc en la portería gallega y Guardés fue reduciendo distancia, poco a poco. Hasta llegar al final igualado. Donde todo se iba a decidir a cara y cruz. Donde el Atticgo Elche falló, con un par de pérdidas en ataque y la superada defensa final. Derrota con toque de drama.