El HLA Alicante sufre para ganar a un Estudiantes desacertado

El HLA Alicante logra un apretado 83-81 frente a Estudiantes. El equipo dirigido por Rubén Perelló mostró dos caras durante un partido que pudo ser mucho más plácido. Los veinte puntos de Kevin Larsen y la ventaja de 18 al descanso pudieron no servir de nada de no ser por un triple fallado sobre la bocina rival.

Mwema comenzó liderando a los lucentinos en ambos lados de la cancha, lo que permitía a los de Perelló ponerse en cabeza en el marcador. Pese a empezar por debajo, los madrileños no se quedaron atrás. Aun perdiendo, el equipo dirigido por Toni Ten se mantuvo cerca hasta que las infracciones comenzaron a tomar relevancia.

Rubén Perelló planteó un partido muy físico por parte de los lucentinos. El HLA trató de frenar la ofensiva rival de raíz con robos agresivos. Esto hizo que el equipo acumulara faltas enseguida. Una vez alcanzado el bonus, con tres minutos para finalizar el primer cuarto, Estudiantes se ponía por delante por primera vez en el partido.

Así parecía que iba a acabar el periodo, pero los veteranos tiraron de galones. Tras un fallo de los colegiales y con tres segundos para el final, Kevin Larsen anotaba un triple que devolvía el marcador para los locales. Para poner la guinda al pastel, Polanco visualizó el pase rival para robar y meter otro tiro en un instante.

El dominicano era duda hasta el mismo día del partido. Sin embargo, jugó y no dejó rastro de dolor alguno. A la vuelta del segundo cuarto, el número diez se convirtió en una máquina anotadora que obligó a que Toni Ten pidiese el primer tiempo muerto cuando la diferencia llegaba a los once puntos. Las indicaciones no acabaron resultando, ya que tres minutos después volvía a llamar a sus jugadores cuando el marcador señalaba un 44-29 para los alicantinos.

Si la desesperación pudo con los locales al inicio, ahora era Estudiantes quien no encontraba formas de frenar el arsenal ofensivo del HLA. Pese a gastar dos tiempos muertos, los madrileños cometían una falta tras otra, casi como si no supieran que los lucentinos son el mejor equipo de la liga desde la línea de tiros libres. A su vez, en ataque no daban una mejor versión tampoco. Los constantes fallos se unieron a un HLA muy mejorado en el rebote, con respecto a otros partidos, para que los jugadores marcharan a vestuarios con un 54-36.

En la vuelta al parqué, ambos equipos regresaron con hambre por anotar. Los primeros minutos del tercer cuarto consistieron en un intercambio de golpes en los dos lados de la pista que mantenían la diferencia sobre los 17 puntos.

La intensidad comenzaba a pasar factura al HLA. El marcador seguía decantado para los alicantinos, pero los fallos se acumulaban y la diferencia cada vez era menor. Cinco tiros errados en cadena obligaban a Perelló a pedir su primer tiempo muerto a falta de un minuto para concluir el tercer cuarto. La dinámica no cambió y el partido llegaba a la recta final con una diferencia de diez puntos.

Los lucentinos se dieron cuenta de la prisa de Estudiantes. Volvía la agresividad del primer cuarto, esta vez para forzar las faltas rivales en las jugadas de ataque local. Los golpes no dejaban de llegar, pero el marcador cada vez era más apretado. Así como el HLA cerró la primera mitad con un 60% de efectividad en el tiro de tres, en el último cuarto, los triples dejaron de entrar. Tras un parcial de 0-7, Perelló llamaba a los suyos para cerrar el encuentro.

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Lo que parecía una cómoda victoria tras los dos primeros cuartos, terminó siendo un partido apretado. A seis segundos para la finalización, Estudiantes empataba el marcador por primera vez desde el primer cuarto. Sin embargo, una canasta de Yasiin Joseph en el último instante permitió que los lucentinos volvieran a ganar en casa un mes después.