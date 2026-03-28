El Horneo Alicante no falla en su camino a la salvación

Victoria clave, emocionante, trascendental. Un triunfo solvente, el noveno en lo que va de curso, dominado de principio a fin por un Horneo Alicante muy sólido en defensa, que viajó cómodo a lomos de Iván Montoya y Javier Borragán, y que encontró en su guardameta el secreto para atisbar cada vez más cerca la permanencia. Las paradas de Roberto Domenech en el único instante sombrío, de mínima duda, de cierto ofuscamiento ofensivo de los alicantinos, hace posible amasar dos puntos vitales para una continuidad en la élite en la que nadie va a regalarle nada al recién ascendido.

El Horneo vuelve a dar su mejor perfil frente a un oponente de su liga, de ese grupo de clubes que tratan de sobrevivir en la élite con el dinero contado, echando mano de todos los recursos, optimizando el valor diferencial de las piezas que más despuntan a título individual gracias a una tarea coral, y sobresaliente, en la contención.

57 minutos brillantes y solo tres de cierto asombro provocado por el enorme desgaste de algunos de los hombres determinantes, los más veteranos. Eso dio como resultado un duelo tenso, de mucha concentración, de atención permanente a las ayudas en una defensa 6-0 elástica que basculó bien y obligó al Villa de Aranda casi a renunciar a sus extremos y a tener que lanzar desde nueve metros infinidad de veces.

Máxima fiabilidad en 6 metros

En ese empeño, con Ander Torriko y Xabier Barreto apuntalando las rentas favorables desde el punto de penalti, sin acumular errores no forzados ni pérdidas de valor gol, el bloque de Roi Sánchez rubricó una primera parte luminosa con una estadística (y lucimiento personal) estelares de Borragán (6 de 6 en tiros), coronada a la media hora con un lanzamiento en apoyo desde once metros que se coló por la escuadra culminando una contra eléctrica tras la enésima parada del portero alicantino: 19-14.

El guardameta mantuvo el nivel en la segunda parte. Detuvo tres penas máximas y propició que la renta a favor de los locales se disparara hasta un +7 que se antojaba insalvable para los burgaleses: 28-21, a falta de 13 minutos para el desenlace. El tiempo en cancha de las figuras irremplazables les fue restando eficacia y esa circunstancia la aprovechó el Villa de Aranda para ir limando la distancia con un parcial de 0-3 tras tiempo muerto que forzó la contrarréplica del preparador gallego.

Perfecta equidad en el intercambio de golpes hasta atravesar 180 segundos con errores, malas decisiones y concesiones que el cuadro burgalés supo transformar en miedo local: del 30-26 al 31-30. Empujó la grada, paró el partido Roi Sánchez para recomponer el plan y, en la vuelta al parqué, aparición sublime de James Lewis Parker, generalmente indefendible si sale vivo del primer paso en su tránsito hacia la portería.

El argentino deshizo el nudo con un tiro magistral, frontal, en vuelo, y ese +2 (32-30) con minuto y medio por delante, devolvió al Horneo el control del juego (y de lo que no perdió ni una sola vez, el tanteador). La improvisación rampante abrió espacio a la pizarra de los técnicos. Javier Márquez y Roi impartieron su magisterio táctico, pero solo una decisión cuestionable de los árbitros, sin protagonismo hasta entonces, avivó algo la esperanza visitante de regresar a casa puntuado: 32-30.

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Una clara falta en ataque la convirtieron los colegiados en un penalti por el que Domenech casi alcanza la divinidad. No atajó, pero estuvo cerca. Barreto, a quien le castigaron su gran gesto defensivo con esa pena máxima, buscó el espacio en el saque inmediato al 32-31 y culminó la acción con su séptimo gol. Sentenció el vasco en un envite de claro signo alicantino en el que no llegó a debutar Hamza Abdalla... ni falta que hizo. Siguiente parada: Cangas do Morrazo.