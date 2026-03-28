Mosquera: el decimoquinto internacional de la terreta

El triunfo de España contra Serbia de este viernes en Villarreal no solo dejó la noticia de una nueva prueba positiva para la Roja en su camino hacia el Mundial de este verano sino que a ello añadió el debut del alicantino Cristhian Mosquera, que contó con el OK del seleccionador Luis de la Fuente para que esta jornada quedara marcada para siempre en su recuerdo... y en el del fútbol alicantino.

Mosquera saltó al terreno de juego de La Cerámica en el minuto 83 para sustituir a Cubarsí, con el 3-0 definitivo ya en el marcador. Pudo, de este modo, disfrutar de sus primeros minutos como internacional y, de paso, convertirse en el decimoquinto jugador de la provincia de Alicante que alcanza dicha categoría.

La lista de internacionales de la terreta la inauguró el portero José Bañón, a finales de la década de los 40. Posteriormente, alcanzaron la selección absoluta jugadores como Antonio Vidal, Pérez Payá, Asensi, Lico, Lobo Carrasco, Amor, Rufete, Antonio López, Juanfran Torres, Mario Gaspar, Saúl Ñíguez, Gayá y Óscar Gil.

Declaraciones de Mosquera

Al concluir el partido, el propio futbolista mostró sus impresiones del debut en declaraciones a Televisión Española. "Muy contento por la oportunidad del míster. Al final el trabajo, el día a día, el esfuerzo que hay detrás de todo esto, mi familia también que está ahí apoyándome... Muy contento por esta oportunidad, por poder apoyar y ayudar al equipo y espero seguir así", afirmó.

"Ha venido bastante gente de casa, que estoy aquí cerquita, y un privilegio poder jugar aquí y debutar con la selección absoluta cerca de mi casa. Imagino que estarán igual de contentos que yo o más", explicó. El futbolista del Arsenal inglés también fue preguntado por la opción de jugar con España o con Colombia. "En cuanto a este tema que siempre sale, yo siempre he estado muy tranquilo, a pesar del ruido externo. Creo que lo he demostrado. Al final, el trabajo te abre puertas, hoy se ha dado la oportunidad, así que muy contento".

Mosquera debuta como internacional absoluto con España / Toni Losas

Luego, en zona mixta amplió su discurso en clave selección, asegurando que la Roja es una de las favoritas para ganar el Mundial: "No tengo duda de eso. Lleva demostrando un tiempo bastante largo que está en el 'top'".

Sobre sus posibilidades de estar en la lista definitiva para la cita de Estados Unidos, México y Canadá, manifestó: "Si estoy aquí es porque opciones hay de poder ir y, al final, mi trabajo es en mi club y cuando estoy aquí dar mi cien por cien. Es el míster el que decide".

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El jugador alicantino, de padres colombianos, dio sus primeros pasos en los equipos de fútbol sala del Carolinas y del Cañavate San Blas y de ahí fue captado por el Hércules, club desde el que dio el salto a la cantera del Valencia. Desde edad cadete fue habitual en las convocatorias de las selecciones inferiores españolas, aunque sigue teniendo la opción de ir con Colombia, y llegó a formar parte de la selección olímpica que conquistó el oro en los pasados Juegos Olímpicos de París.