Pablo Carreño-Pablo Llamas, final del Challenger de Montemar

Los españoles Pablo Carreño y Pablo Llamas se han clasificado este sábado para disputar la final del ATP Challenger Montemar ENE, que se está celebrando en las instalaciones del club alicantino.En la primera semifinal, Carreño batió al cabeza de serie número uno del torneo, el austriaco Sebastian Ofner, tras un intenso partido de dos horas de duración. El austriaco se impuso en la primera manga por 3-6, pero el asturiano reaccionó en la segunda y le devolvió el parcial 6-3. En el último set, el español supo esperar su momento para quebrar el servicio de Ofner y llevarse el partido por 6-4.

En el segundo de los duelos, Llamas se enfrentó al tenista independiente, de nacionalidad rusa, Roman Safiullin. El primer set fue para el español a pesar de la reacción final de Safiullin 6-4. La segunda manga mantuvo la igualdad, aunque se la acabó adjudicando el jerezano por 7-6. La gran final del evento se celebrará este domingo, a partir de las 12:00 horas, en la pista central de las instalaciones del Club Atlético Montemar.

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Pablo Llamas tras conseguir el pase a la final / César Hernández

En la categoría de dobles, la pareja formada por el portugués Tiago Pereira y el polaco Szimon Kielan se impuso a la dupla compuesta por el colombiano Nicolas Barrientos y el uruguayo Ariel Behar por 4-6, 6-3 y 15-3 en un emocionante partido. El torneo alicantino ha dado un salto competitivo este año para convertirse en un Challenger 100, por lo que el ganador sumará 100 puntos ATP y la cuantía económica en premios ha aumentado de forma considerable.