Fernando Alonso, crítico en Suzuka: "El ritmo ha sido muy pobre"

Alonso ha completado su primera carrera en 2026 y además lo ha conseguido en Suzuka, en casa de Honda, superando a dos coches, el Cadillac de Bottas y el Williams de Albon. El abandono por accidente de Bearman y el de su compañero Lance Stroll, presumiblemente por una fuga de agua, han permitido al asturiano acabar en 18ª posición. Un pequeño paso delante en cuanto a fiabilidad, aunque no en cuanto a prestaciones: “El ritmo del coche ha sido muy pobre”, ha resumido Fernando.

Hasta ahora el grave problema de vibraciones de la unidad de potencia de Honda había impedido ver la bandera a cuadros a los dos pilotos de Aston Martin en Australia y China. Adrian Newey advirtió que Alonso y Stroll no podían rodar más de 20 vueltas sin riesgo de sufrir daños permanentes en los nervios de las manos.

Honda se concentró en minimizar la situación, que ha mejorado en Japón. “Hubo vibraciones, no van a desaparecer por arte de magia, pero esta vez fueron soportables y se podía terminar la carrera. Mejor que el sábado. Espero que el equipo tenga más datos para entender mejor el coche y estar en una mejor situación en la próxima carrera”, ha señalado Alonso.

"No acabamos ni en Australia ni en China y tampoco completamos todos los kilómetros en los test. Así que por lo menos delante de los aficionados japoneses hemos podido acabar e intentar aprender cosas. El ritmo ha sido muy pobre, lo ha sido todo el fin de semana y en carrera no ha mejorado. Hay mucho por mejorar. Ahora cuatro o cinco semanas de fábrica y simulador", ha añadido el asturiano.

“La carrera no ha sido fácil, pero viví de manera tranquila, semi-aburrida porque no teníamos grandes luchas por delante ni por detrás, así que tratamos de aportar información al equipo, pensar ya en la pausa y dar al equipo un poco de tiempo para mejorar", ha dicho Alonso. “No es el ritmo que queremos, pero hay progresos y trabajo en el equipo para seguir mejorando. Espero que sea el primer paso para motivar a las dos fábricas y seguir avanzando”.

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"Venir aquí es uno de los mejores fines de semana del año. Desafortunadamente no pudimos rendir como queríamos, pero tenemos mucho apoyo aquí. Suzuka siempre será un lugar especial y lo disfruté, aunque no sea competitivo", ha destacado Fernando, agradeciendo los ánimos de la afición nipona. "Ahora a casa, a descansar... o no", ha cerrado en un guiño a su reciente paternidad.