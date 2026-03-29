El italiano Ruga y la austriaca Wilhelm se imponen en la subida vertical al Gran Hotel Bali de Benidorm

El atleta italiano Fabio Ruga se ha impuesto en la XX edición de la ‘Subida Vertical al Gran Hotel Bali’ que se ha celebrado este sábado en Benidorm y lo ha hecho con un tiempo de 4’37”. Se trata de la segunda victoria que consigue en este escenario, puesto que también se impuso el pasado año.

En categoría femenina, la vencedora ha sido la austriaca Annemarie Wilhelm con una marca de 5’50”. En hombres, el podio lo han completado Iván Vuletic (4’43”) y Emanuele Manzi (4’58”), en segundo y tercer lugar respectivamente, mientras que en mujeres la segunda plaza la ha ocupado Valentina Belotti (5’56”) y la tercera Kamila Chomanicova (6’06”).

La entrega de trofeos ha tenido lugar a la finalización de la prueba Élite, un acto en el que también se han entregado los premios a los primeros clasificados en la modalidad de bomberos equipados y categoría Open, en la que han tomado parte los ediles de Patrimonio Histórico, Deportes y Espacio Público, Ana Pellicer, Javier Jordá y Francis Muñoz.

Éxito de participación

Un año más, la carrera ha sido un auténtico éxito en cuanto a la participación y a la expectación despertada desde mucho tiempo antes. No en vano se trata de una de las pruebas clásicas del circuito mundial de ‘Towerrunning World Association’, que con un mes de antelación ya tenía cubierto el cupo máximo de inscripciones.

Además, por noveno año consecutivo la prueba está incluida en el calendario del circuito internacional. Con sus 52 pisos, 924 escalones y 190 metros de desnivel, la subida de escaleras al Bali es uno de los referentes de la especialidad a nivel mundial.

Han sido más de 550 deportistas los que han tomado parte en la prueba en las tres categorías establecidas: Bomberos equipados, Open y Élite, con participantes llegados de numerosos países.

Foto de familia al concluir la prueba / INFORMACIÓN

La primera carrera, la de bomberos equipados, dio comienzo a las diez de la mañana y en ella se ha impuesto Hutois Hutois, con un tiempo de 7’18”, por delante de Carlos Tejeda (7’20”) y Joakin Torres (7’22”).

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A las 11.00 se inició la categoría Open, con salida de cuatro en cuatro y cada 30 segundos. En ella el vencedor absoluto ha sido Hutois Hutois con una marca de 5’32”; el segundo lugar ha sido para David Concepción, con 5’37” y el tercer cajón del podio ha sido para Sergio Olivares, con un crono de 5’48”.