Orihuela, Alcoyano y Elche Ilicitano firman un casi pleno

Orihuela, Alcoyano y Elche Ilicitano obtuvieron tres destacadas victorias en la jornada de Segunda RFEF, al superar al filial del Tenerife (1-3), el Torrent (4-1) y el Conquense (0-2), respectivamente; en una jornada casi perfecta para los representantes de la provincia en la categoría, en la que solo faltó el triunfo del Intercity, que rascó un empate sin goles de su visita al Las Palmas Atlético.

Gran triunfo franjiverde

Golpe del Ilicitano en La Fuensanta, donde el Conquense no perdía desde septiembre, que sirvió al filial franjiverde para conseguir un valioso triunfo ante la Balompédica Conquense. Transcurrió el primer tiempo con los locales queriendo dar primero y sería Álex Sánchez, cuando se cerraba la primera mitad, el que veía portería. En la reanudación supo el Ilicitano meter mano de nuevo a los locales con el gol de Juan Piera, suficiente para resistir y dejar su puerta a cero sumando de tres.

Victoria del Orihuela

El Orihuela volvió a la senda del triunfo con victoria en las islas ante el filial del Tenerife. Monterde aprovechó pronto un corner para abrir el marcador y Solano puso el segundo, aunque antes de tomar camino a vestuarios para el descanso Juan Ybarra puso el 1-2. En la segunda mitad, desde el punto de penalti, Solsona anotaba el tercero de los escorpiones. Un penalti detenido por Buigues a los locales en el tramo final permitió un cómodo triunfo oriolano.

Punto para el Intercity

Partido sin goles entre el filial de Las Palmas Atlético y el Intercity en un encuentro donde el conjunto local pudo golpear primero. Poco que echarse a la boca en el primer periodo de un Intercity que fue de menos a más. En la segunda parte pudo Josiel al cuarto de hora desatascar el empate sin que finalmente nadie se hiciese acreedor a los tres puntos.

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Goleada del Alcoyano

El Alcoyano se mostró muy superior al Torrent para cerrar una goleada en El Collao y encaramarse a la zona de «play-off». Los locales encarrilaron el choque con los goles de Chinchilla y de Tiko Iniesta, para sentenciar en la segunda parte por mediación nuevamente de este último. En el tramo final, el Torrent recortó distancias y Carretero cerró la goleada con una gran diana.