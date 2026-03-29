Pablo Llamas se corona en Montemar

El Club Atlético Montemar se consagró con la edición más espectacular del ATP Challenger. Brillante organización de un torneo que ha ido mejorando con el paso de los años y ya se ha convertido en una de las referencias para los tenistas. Sin duda el jerezano Pablo Llamas fue el justo vencedor tras una semana desplegando un espectacular tenis. Superó en la final al asturiano Pablo Carreño por 6-4 y 6-2 en un monólogo en la pista Iván Navarro. El encuentro fue dominado con autoridad por Llamas, que no dio opción a su rival, quien había accedido a la final tras derrotar al austriaco Sebastian Ofner, cabeza de serie número uno del torneo. El jerezano, que ha ascendido hasta el número 151 del ranking mundial, se apoyó en su servicio para encarrilar pronto el partido en el primer set y en el segundo se mostró muy superior a Carreño, que no encontró la manera de frenar el juego de su rival. El torneo alicantino ha sido en su tercera edición un éxito deportivo y social tras dar un salto competitivo este año para convertirse en un Challenger 100, por lo que el ganador sumará 100 puntos ATP.

Llamas celebra el triunfo en Alicante / César Hernández

Llamas, que reconoció que guarda muy buenos recuerdos de cuando jugaba torneos de pequeño en Montemar, señaló en la ceremonia de entrega de premios que fue un "espectáculo" toda la semana "haber jugado ante tanta gente". "Quiero agradecer a mi equipo haber estado al pie del cañón y también a mi familia, que ha madrugado mucho para venir a verme", señaló el ganador del torneo, que agradeció también la labor de la organización: "Me han dado facilidades para todo".

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Por su parte, Pablo Carreño reconoció que no encontró "buenas sensaciones" durante el torneo pese a llegar hasta la final. "Ha sido muy bonito haber jugado de nuevo en Montemar, vine aquí por primera vez con diez años y guardo buenos recuerdos. Me gusta jugar torneos como estos y me voy encantado", señaló el tenista asturiano, quien ensalzó la organización del club alicantino: "Seguro que vais a seguir creciendo".