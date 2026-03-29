Senna Agius vence en la accidentada carrera de Estados Unidos

Senna Agius se impuso en una accidentadísima carrera en la categoría de Moto2. El Circuito De Las Américas fue testigo de una tercera ronda mundialista marcada por una reanudación de la carrera a 10 vueltas tras un grave accidente en la primera vuelta, en la que hasta siete pilotos se fueron al suelo en la misma acción. Celestino Vietti e Izan Guevara completaron el podio.

Partía Barry Baltus desde la 'pole' tras la sanción a David Alonso, que marcó el mejor registro en la Q2 pero cayó hasta la 18ª posición debido al 'castigo' por una irregularidad en la presión en sus neumáticos. Tras la caída del semáforo rojo, Alonso López, que partía segundo, tomó la cabeza de carrera en la curva 1. Mientras, Daniel Holgado, vencedor de la cita en Brasil, se iba al suelo llevándose por delante al héroe local, Joe Roberts, en esa misma curva. Susto para el piloto de Aspar, que se vio tendido en mitad de pista con varios pilotos evitándole, entre ellos el valenciano Iván Ortolà.

El primer giro fue de lo más accidentado, puesto que en la curva 11 del trazado se produjo un aparatoso accidente en el que estuvieron involucrados hasta siete pilotos: Sergio García Dols, Filip Salac, Daniel Muñoz, Ángel Piqueras, Alberto Ferrández, David Alonso y Collin Veijer. El piloto del Pramac Racing no podía controlar su moto en la frenada y embestía a varios pilotos, provocando que algunos de los que venían detrás frenasen fuerte y terminasen yéndose al suelo.

Los comisarios mostraban la bandera roja y dirección de carrera anunciaba que todos los pilotos se encontraban conscientes. Se reprogramaba una nueva salida a 10 vueltas y todos los accidentados tenían la oportunidad de volver a pista, puesto que no se habían completado los tres giros para impedirlo que estipula el reglamento. Piqueras y Ferrandez fueron los únicos implicados en pasar por el centro médico. Se supo posteriormente que el valenciano sufría una fractura desplazada en el fémur izquierdo, pero que se encontraba bien.

La segunda salida

Deniz Öncü caía en la vuelta formación y, en la segunda salida, Alonso López volvía a salir como un tiro. Se presentía una carrera casi al Sprint y muy batallada. Y así fue. Baltus y Celestino Vietti, segundo y tercero en la primera curva. El piloto belga, que debía cumplir con una 'long lap', se colocaba primero. Vietti perdía el buen ritmo y le pasaban Senna Agius e Izan Guevara. Precisamente, el australiano imponía un ritmo endiablado para adelantar al piloto del Gresini Racing y al belga.

Vietti se reponía del 'bajón' inicial y se situaba en tercera plaza, adelantando a López y Guevara. Precisamente, ambos pilotos españoles se enzarzaban en su propia batalla mientras Vietti lograba un hueco de seis décimas. A falta de cinco vueltas para el final, Baltus se colocaba primero y cumplía posteriormente la sanción. En cabeza, Agius.

Mientras, por la parte trasera David Alonso, implicado en ese accidente inicial y que partía 18º, remontaba hasta la quinta posición. El subcampeón del pasado curso, Manuel González, recuperaba posicones para colocarse cuarto, a 1.4 de Izan Guevara, que cerraba el podio.

El piloto colombiano, que había mostrado un gran ritmo durante todo el fin de semana, lograba adelantar al madrileño en la frenada de la 1, a falta de tres vueltas para el final. Terminaba cuarto. Mientras, Vietti hacía lo propio con Agius para liderar la carrera. Pero no pudo el italiano contra un australiano en plena forma, que logró consolidar de nuevo la primera plaza para llevarse la victoria con Vietti segundo y Guevara tercero. Manuel González sigue líder del campeonato con 39'5 puntos y Guevara se acerca con 36.